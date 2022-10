La météo contredit les alertes météo – pourquoi les prévisions météo sont-elles si souvent erronées ?

Un cyclone extratropical a mis sept États brésiliens en alerte orange depuis l’Institut national de météorologie (Inmet) jeudi (6) et vendredi (7). Les prévisions météorologiques indiquaient la survenue de coups de vent, de grêle et de fortes pluies dans la région sud du pays, en plus des régions du Mato Grosso do Sul, de São Paulo, du Minas Gerais et de Rio de Janeiro.

Pour certaines municipalités de São Paulo, les estimations étaient que les tempêtes du week-end pourraient dépasser le taux prévu pour tout le mois d’octobre. Cependant, rien de tout cela ne s’est concrétisé, et le premier « sextou » du mois est venu chaud et sans une goutte de pluie pour la plupart des zones où de fortes tempêtes étaient attendues. La même chose a été observée ce samedi (8).

Surveillance radar dans un service météorologique. Une variété d’équipements travaillent ensemble pour fournir les prévisions météorologiques. Image : Léo Morgan –

Cela indique-t-il que les prévisions météorologiques sont erronées ? Pas. En effet, de nombreux équipements et concepts sont impliqués dans le processus, qui repose sur deux points principaux : la collecte de données et la création de modèles de situation.

Tout est très mathématique, offrant une précision de 90 %. En d’autres termes, il y a 10 % de risque d’erreur.

Le Brésil manque d’équipements modernes pour les prévisions météo

Selon Luiz Augusto Toledo Machado, professeur et chef de la Division des satellites et des systèmes environnementaux à l’Institut national de recherche spatiale (Inpe) et Wânderson de Oliveira Assis, coordinateur du cours d’ingénierie électronique à l’Instituto Mauá de Tecnologia, consulté par l’Uol portail, la collecte de données est effectuée à divers points répartis sur le globe – et même hors de la planète.

Sur terre, les informations sont obtenues à partir de stations atmosphériques, qui disposent de thermomètres, baromètres, anémomètres, pluviomètres, entre autres instruments, pour analyser des données variables telles que la température, l’humidité relative, la pression atmosphérique, le volume des précipitations, la direction et la vitesse du vent, le degré d’insolation et la durée d’action du Soleil.

On utilise également des radars capables d’examiner la composition des nuages, utiles lorsqu’on veut prédire les conditions météorologiques à court terme, et des radiosondes dites, lancées depuis des ballons météorologiques, qui mesurent une multitude de paramètres atmosphériques.

Une autre source de données est constituée par les satellites, qui fournissent des images des mouvements et des formations nuageuses telles que les cyclones, par exemple.

Vient ensuite la production de modèles informatiques qui permettent non seulement d’analyser les informations collectées, mais aussi de les contextualiser avec des données statistiques et des enregistrements historiques.

Selon les scientifiques, la création de ces modèles nécessite des supercalculateurs, compte tenu de la complexité des algorithmes, et utilise également des réseaux de neurones et des techniques d’apprentissage automatique.

Au Brésil, le taux de réussite de 90 % est plus garanti lorsque la prévision est faite 24 heures à l’avance, selon l’Inpe. Pour des périodes plus longues, la tendance est à la diminution de ce taux.

Ceci est lié non seulement à un certain retard dans l’équipement dont nous disposons, mais aussi à la localisation du pays, avec la majeure partie de son territoire dans la région intertropicale.

Selon Machado, la majeure partie de la technologie météorologique a été développée dans les pays de latitude moyenne et, par conséquent, les algorithmes ignorent certaines nuances typiques de pays comme le nôtre.

Lire la suite:

Il existe différents types de prévisions météorologiques

Outre la prévision naturelle observée au quotidien, il en existe trois autres types : la prévision saisonnière, le modèle de changement climatique et la prévision immédiate.

Les prévisions saisonnières établissent des modèles pour les mois à venir et s’appuient sur davantage de données sur les conditions océaniques dans l’analyse. Le modèle de changement climatique, par exemple, analyse ce que serait le climat si toute la glace arctique fondait.

Enfin, la prévision immédiate vise à répondre à des questions telles que : « va-t-il pleuvoir à un certain endroit dans une heure ? ». Pour être plus efficace, cette prévision spécifique nécessite des modèles et des algorithmes plus sophistiqués, avec l’aide de plus de radars, de plus de satellites, de plus de caméras et de nouveaux outils.

