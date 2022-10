Ce soir, la Lune presque pleine danse avec Jupiter : comment voir la magnifique conjonction astrale

Le soir du 8 octobre, le ciel s’embellira d’une conjonction astrale entre la Lune presque pleine et Jupiter. Ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le spectacle.

Aujourd’hui, samedi 8 octobre 2022, nous pourrons admirer dans le ciel une spectaculaire conjonction astrale entre la Lune (presque pleine) et la géante gazeuse Jupiter, la planète la plus grande et la plus massive du Système solaire. Comme l’indique l’Union française des astronomes amateurs (UAI), il s’agit de la deuxième « valse céleste » du mois, après le duo entre le satellite de la Terre et le « Seigneur des anneaux » Saturne le 5 octobre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le phénomène spectaculaire, à un souffle de la Pleine Lune du Chasseur attendue pour la soirée du dimanche 9.

A quelle heure voir la conjonction astrale

La conjonction astrale entre la Lune et Jupiter commencera dès que le ciel deviendra suffisamment sombre pour que la planète apparaisse au firmament. Il est toujours parmi les tout premiers objets à éclairer la voûte céleste puisqu’il est le quatrième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil, la Lune et Vénus. La paire deviendra visible vers 18h40 (heure de Nice) à l’est, où la longue « chevauchée » commencera jusqu’à environ 6h00 le lendemain matin. Les deux objets seront entourés de trois constellations : les Poissons en haut, le Verseau à droite et la Baleine en bas/à gauche. L’élévation maximale au-dessus de l’horizon se situera au sud, vers minuit.

La position de la Lune et de Jupiter ce soir à 20h00. Crédit : Stellarium

Reconnaître Jupiter dans le ciel sera très simple. Comme indiqué, en fait, c’est le quatrième objet et le deuxième « point » le plus brillant du ciel. Puisque Vénus n’est visible qu’au crépuscule ou à l’aube, ayant une orbite très proche de l’étoile, au milieu de la nuit il n’y a pas d’autre lumière qui puisse dépasser celle du géant du Système Solaire. Sinon celle de la Lune, bien sûr. Pendant la conjonction astrale de ce soir, Jupiter sera quelques degrés plus haut que le compagnon de la Terre. Rappelons qu’il est assez simple de discerner entre les planètes et les étoiles : ces dernières, en effet, brillent de mille feux puisqu’elles émettent leur propre lumière due aux réactions nucléaires, tandis que la lumière des planètes (et de la Lune) est celle réfléchie par le Soleil .

Comment voir la conjonction astrale

La conjonction astrale sera parfaitement visible à l’œil nu, mais comme toujours, nous recommandons l’utilisation de bonnes jumelles ou d’un petit télescope pour admirer les objets célestes individuels. Avec un instrument amateur, il est déjà possible d’observer les bandes colorées caractéristiques de la turbulente atmosphère jovienne, ainsi que les quatre satellites médicéens : Io, Ganymède, Callisto et Europe (cette dernière lune est considérée comme l’un des meilleurs endroits du système solaire chercher des formes de vie. extraterrestre). Lorsque la Lune est pleine ou presque pleine, malheureusement, les détails des cratères, mers et chaînes de montagnes laissent à désirer en raison d’une trop grande luminosité, mais ils sont tout de même appréciables si vous disposez d’un instrument ad hoc. Même un appareil photo avec un objectif dédié peut permettre une observation intéressante des conjonctions astrales.