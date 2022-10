La NASA a l’intention d’exploiter la Lune, mais les experts disent que ce ne sera pas aussi simple

Avec les progrès de la technologie spatiale, nous avons de plus en plus accès aux confins de l’Univers – et le rêve de le conquérir s’amenuise peu à peu. Cependant, pour même penser à réaliser ce rêve, nous avons besoin d’énormes ressources pour nous maintenir si loin de notre planète.

Dans cet esprit, la NASA a déjà clairement indiqué qu’elle considère l’exploitation minière lunaire comme une excellente solution à ce problème. Cependant, il semble que ce ne sera pas aussi simple pour l’agence spatiale.

Le premier obstacle auquel sont confrontés les humains alors que nous cherchons à étendre notre présence dans le système solaire est la technologie. La NASA rapporte qu’il faut environ sept mois (mesurés en jours terrestres) pour voyager de la surface de notre planète à Mars.

Voyager vers la Lune ne nécessite qu’un voyage de trois jours, tandis qu’explorer Jupiter ou Saturne (les prochains corps de Mars) nécessiterait un long voyage de six ou sept ans, respectivement.

Sur le plan technique, notre moyen actuel de lancer des satellites et des humains dans ces corps lointains n’est que cela, un lancement.

Pour rendre les voyages spatiaux plus viables pour les explorateurs humains, nous aurions besoin de développer un système de propulsion qui pourrait continuellement fournir à un vaisseau spatial un vol motorisé, ou au moins la capacité d’augmenter continuellement la vitesse de vol plutôt que de simplement compter sur la vitesse de lancement initial pour prendre le navire jusqu’à sa destination finale.

Cela indique une combinaison de deux réalités distinctes : l’homme doit développer de nouveaux moyens de propulsion nécessitant beaucoup moins d’espace de stockage et de masse, une idée révolutionnaire à coup sûr ; et nous devons développer la capacité de sauter entre les planètes et de faire le plein tout au long de ce long voyage.

Illustration d’une famille d’immigrants colonisant Mars (Image : Merlin74/)

Par conséquent, le progrès technologique qui soutiendrait l’augmentation des voyages spatiaux nécessiterait à la fois la colonisation et la capacité d’extraire les ressources minérales des surfaces des planètes et des lunes voisines. Une habitation continue sur de nouveaux mondes serait nécessaire pour soutenir ces efforts.

Un obstacle secondaire s’oppose à l’exploitation humaine de ces ressources extraterrestres. Pendant la guerre froide, de grands efforts ont été faits par les États-Unis et l’Union soviétique pour explorer des planètes lointaines et la Lune.

Les politiques d’exploration spatiale sont compliquées, mais il suffit de dire que les dirigeants mondiaux du monde entier se sont rapidement inquiétés du potentiel de conflit qui s’étendait au-delà des frontières de notre monde.

D’une part, une guerre dans l’espace mettrait des vies humaines en grave danger. Mais une extension naturelle de ce conflit serait la possibilité de simplement larguer des munitions directement sur les nations combattantes, menaçant d’éviscérer la planète dans le processus.

En conséquence, plus de 100 pays, dont les États-Unis et la Russie, ont signé un accord qui interdit les revendications de souveraineté au-delà du territoire physique de la planète Terre, selon les Nations Unies.

Mais il existe une demande inhérente de revendications souveraines qui doivent être faites pour établir un règlement permanent sur la Lune et ailleurs.

Le fait de construire quoi que ce soit exerce un certain niveau de propriété sur un territoire, et en tant que sous-produit naturel, pour creuser à la recherche de minéraux, les humains doivent revendiquer un espace qui leur appartient et commencer à construire une communauté qui soutiendra ces efforts.

Par conséquent, un effort coordonné pour explorer ces segments étendus de notre système solaire doit être fait si nous voulons étendre notre présence au-delà de la surface de la Terre.

