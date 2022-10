Les bases chinoises en Amérique du Sud pourraient avoir un usage militaire, selon les États-Unis

L’expansion des stations terrestres chinoises en Amérique du Sud, dans des pays comme l’Argentine, le Brésil et le Venezuela, n’est pas bien accueillie par tous, car un nouveau rapport s’est inquiété des intentions de Pékin dans la région.

Selon le document, « le réseau spatial chinois en Amérique du Sud fait partie d’un effort plus large de Pékin pour s’imposer comme une puissance spatiale mondiale de premier plan et un partenaire spatial de choix pour les économies à revenu intermédiaire ».

Par ailleurs, le rapport souligne que si le réseau a des utilisations civiles claires, il pourrait également être utilisé pour espionner, surveiller et potentiellement même cibler les engins spatiaux américains et d’autres pays. Les stations au sol sont vitales pour tout acteur spatial, car ce type d’infrastructure est essentiel pour faire fonctionner les engins spatiaux et faciliter l’échange de commandes et de données.

Bien que le pays asiatique dispose d’un réseau de stations au sol dans des endroits comme la Namibie, les infrastructures en Amérique du Sud faciliteront les connexions avec les engins spatiaux qui orbiteront dans cette partie du monde.

Selon le rapport, ce qui inquiète, c’est le « manque de transparence » des accords établis avec les pays hôtes et l’industrie spatiale chinoise. Le potentiel des applications militaires qui pourraient être utilisées par le pays n’est pas encore clair.

Cette inquiétude est également ancrée dans les risques « découlant de l’influence considérable de l’Armée populaire de libération (APL) au sein de l’écosystème spatial chinois ». Le document cite également la « Force de soutien stratégique (PLASSF) – responsable de l’espace, de la cyberguerre et de la guerre électronique – qui participe à pratiquement toutes les activités spatiales chinoises ».

Les États-Unis ont exprimé cette préoccupation au sein du Congrès américain. Ils craignent que les installations chinoises ne soient utilisées pour « espionner les actifs américains et intercepter des informations confidentielles ». Le rapport fournit également un examen approfondi des organisations liées au Parti communiste chinois susceptibles d’exercer un contrôle sur ces stations.

Des problèmes liés aux stations au sol chinoises se sont posés ailleurs, comme en Australie, où le SSC a choisi de ne pas renouveler les contrats pour fournir des services à la Chine via une station basée dans le pays d’Océanie.

Actuellement, la Chine utilise son engin spatial et ses navires Yuanwang pour soutenir les lancements de véhicules et d’engins spatiaux car il manque d’infrastructures terrestres suffisantes pour cela. Certes, des tensions diplomatiques à cet égard pourraient surgir, car les stations au sol, grâce à leur caractère géographique, pourraient devenir un point de discorde dans le cadre des relations américano-chinoises.

