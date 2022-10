Les dinosaures volants pouvaient courir avant d’apprendre à voler

Une étude publiée dans la revue Nature a tenté de démêler une petite partie de l’histoire méconnue des ptérosaures. Les chercheurs, en réanalysant une cache de fossiles, ont découvert que les premiers parents des ptérosaures commençaient à courir avant de voler.

Lors de cet examen, l’équipe dirigée par le paléontologue David Foffa de Virginia Tech a enquêté sur plusieurs blocs de grès excavés au tournant du XXe siècle dans une carrière du nord de l’Écosse. Ces blocs de roche denses enterrent les restes de crocodiles ancestraux, les premiers dinosaures et lézards de la fin du Trias, qui s’est produit il y a 237 millions d’années.

Au milieu de cette recherche, les chercheurs ont trouvé un fossile de Scleromochlus, un reptile élancé qui tiendrait dans la paume de votre main. Découvert au début des années 1900, Scleromochlus a laissé les paléontologues perplexes. Les ossements de ces animaux sont très difficiles à trouver et par conséquent à étudier, car ils ont disparu il y a longtemps et n’ont laissé que des capsules de grès vides.

Au lieu d’utiliser ces capsules comme modèle, comme le font d’autres scientifiques, le Dr. Foffa et son équipe ont reconstruit numériquement le squelette de Scleromochlus en trois dimensions. Après un examen plus approfondi, plusieurs caractéristiques partagées entre cet animal et les lagerpetids, un groupe de petits reptiles qui parcouraient la Pangée pendant la période du Trias, ont été identifiées.

Les théories actuelles sur les ptérosaures pourraient s’effondrer

Le paléontologue Stephen Brusatte de l’Université d’Edimbourg et l’un des Dr. Foffa a souligné que les lagerpetids semblent avoir été des créatures agiles et bipèdes qui ressemblent à de minuscules dinosaures. De plus, il souligne que leur anatomie révèle une affinité très étroite avec les ptérosaures.

S’il est confirmé que Scleromochlus est apparenté aux ptérosaures, certaines théories résonnant depuis des décennies sur les premiers ptérosaures vivant dans les arbres, sautant ou planant, pourraient être renversées. Le Scléromochlus n’avait pas les hanches robustes d’un animal sautillant comme une grenouille, mais il avait de longues jambes et des bras courts, selon l’un des scientifiques impliqués dans l’étude.

Comme ils avaient de longues jambes et couraient après des proies potentielles, cela laissait leurs avant-bras libres, préparant le terrain pour que ces membres remplissent d’autres fonctions. Cependant, le Dr. Foffa a souligné que davantage de preuves fossiles sont nécessaires pour relier Scleromochlus aux premiers vrais ptérosaures.

