Des robots avec des fusils ? Les entreprises de robotique mettent en garde contre les dangers

Les entreprises de robotique se sont réunies pour protester dans une lettre ouverte contre l’utilisation abusive des robots, en mettant l’accent sur la propagation des armes. La lettre décrit l’idée – et le danger – de machines autonomes, qui peuvent être armées et provoquer des dégâts et des émeutes.

Les leaders de l’intelligence artificielle et de la robotique ont demandé à l’ONU d’interdire le développement de ces types de machines. Ce mouvement gagne plus de partisans et, par conséquent, plus de force.

Cette décision est intervenue après que Ghost Robotics ait assemblé un chien robotique avec un fusil de sniper monté sur son dos. Une autre vidéo qui faisait le tour des réseaux sociaux, publiée plus tôt cette année, montrait un robot quadrupède portant un fusil d’assaut et tirant sur des cibles à distance.

Malgré les doutes sur la véracité de la vidéo, certaines questions planent dans l’air : les chiens robots combinés à des armes mortelles peuvent-ils affecter négativement l’avenir ?

Boston Dynamics, ainsi que Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics et Unitree Robotics, ont exprimé aujourd’hui leurs préoccupations concernant ces possibilités. Dans la lettre ouverte signée par ces entreprises, le groupe note l’accessibilité commerciale croissante des robots, et le potentiel d’abus.

Les robots armés et les dangers

Selon la lettre, « des personnes indignes de confiance pourraient les utiliser pour interférer avec les droits civils ou menacer, blesser ou intimider autrui ». Les entreprises conviennent que l’utilisation de ces robots pour l’armement est « un domaine particulièrement préoccupant ». « Nous pensons que l’ajout d’armes à des robots télécommandés ou autonomes qui sont largement accessibles au public et capables de naviguer dans des endroits auparavant inaccessibles où les gens vivent et travaillent soulève de nouveaux risques de préjudice et de graves problèmes éthiques. »

La lettre confirme l’engagement des signataires à ne pas armer leurs robots, ni à aider les autres à le faire. Par ailleurs, ils exhortent les décideurs politiques et les utilisateurs à promouvoir leur utilisation en toute sécurité et à travailler sur des solutions technologiques pour réduire les risques des armes robotiques. Bien sûr, les entreprises défendent l’utilisation de ces technologies, car elles estiment que « les avantages pour l’humanité de ces technologies l’emportent largement sur le risque d’abus ».

