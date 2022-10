Main robotique avec des muscles et des mouvements réalistes : découvrez Clone Robotics

L’entreprise Cloner la robotique investit beaucoup dans l’avancement de ses androïdes intelligents. Preuve en sont ses mains robotiques de plus en plus réalistes, avec des muscles hydrauliques capables d’imiter l’anatomie et les mouvements humains.

Ces muscles artificiels sont constitués de tubes maillés avec des ballons à l’intérieur ; au fur et à mesure que le ballon se dilate – grâce à une pompe pneumatique ou hydraulique – le maillage se contracte longitudinalement et déplace une partie de la main.

Voici une vidéo du moteur en action :



Dans le prototype actuel, le Cloner utilise un système hydraulique pour contrôler les muscles, distribuant la pression à partir d’une pompe à eau de 500 watts, 145 psi et à travers une série de 35 vannes électro-hydrauliques, chacune avec son propre capteur de pression. La main robotique possède également des capteurs magnétiques qui informent l’ordinateur qui contrôle l’appareil des angles d’articulation et de la vitesse de déplacement.

Pour le squelette de la main robotique, l’entreprise a créé des os relativement similaires aux nôtres, avec des articulations flexibles pour assurer un mouvement plus fluide. L’équipe prétend atteindre une liberté de mouvement de 27 degrés, égale à celle des articulations de nos mains. Le modèle comprend également des mécanismes qui permettent une rotation du poignet et du pouce comme nous, les humains, sommes capables de le faire. Toutes ces parties sont reliées par un réseau complexe de muscles et de tendons artificiels qui s’étendent sur toute la longueur de la main et de l’avant-bras du modèle.

La société annonce qu’elle commencera à livrer des mains robotiques à ses clients plus tard cette année, bien que le prix de l’équipement n’ait pas encore été annoncé. Le prochain produit de Cloner la robotique ce sera un torse avec une colonne vertébrale rigide qui comprendra 124 muscles le long du cou, des épaules, des bras, des mains, de la poitrine et du dos.

