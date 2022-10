Le plus gros astéroïde à atterrir sur Terre pourrait être deux fois plus massif que les dinosaures

Le plus gros astéroïde à avoir frappé la Terre était peut-être encore plus gros que ne le pensaient les scientifiques. Il est entré en collision avec notre surface il y a environ 2 milliards d’années, laissant derrière lui le cratère de Vredefort dans l’actuelle Afrique du Sud. Or, un article récemment publié dans la revue Journal of Geophysical Research: Planètes révèle que ce corps massif avait peut-être deux fois la taille de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures.

Vredefort Crater se trouve à 120 km de Johannesburg et est le plus grand cratère visible au monde avec 159 km de diamètre. Cependant, il est plus petit que le cratère Chicxulub, situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique, qui mesure 180 km de diamètre et a été laissé par l’astéroïde qui a mis fin à la période du Crétacé, balayant les dinosaures de notre planète il y a environ 66 millions d’années. .

Mais avec le temps, les cratères s’érodent et reçoivent une accumulation de nouvelles roches à leur place, ce qui les fait rétrécir. Les estimations les plus récentes indiquent que le trou de Vredefort mesurait à l’origine entre 250 et 280 km de diamètre. Ainsi, il est considéré comme le plus grand cratère d’impact sur Terre, même s’il est aujourd’hui plus petit que Chicxulub.

Correction des calculs

Dans le passé, les experts pensaient que la taille originale de Vredefort était beaucoup plus petite, à environ 172 km de large. Sur la base de cette estimation erronée, ils ont calculé que l’astéroïde qui l’a provoqué avait environ 15 km de diamètre et qu’il est entré en collision avec la Terre à une vitesse de près de 54 000 km/h. Mais à la lumière des nouvelles découvertes sur la taille initiale du cratère, les scientifiques reconsidèrent également la taille de l’astéroïde.

Dans la récente étude, les chercheurs ont recalculé ses proportions et ont conclu que la roche spatiale qui a formé le cratère de Vredefort mesurait en fait entre 20 et 25 km de diamètre, et aurait voyagé à des vitesses allant jusqu’à 90 000 km/h lorsqu’elle a percuté notre planète. .

Vredefort Crater, Afrique du Sud, vu d’en haut | Crédit : Júlio Reis, via Wikimedia Commons.

« Comprendre la plus grande structure d’impact que nous ayons sur Terre est crucial, car cela permet aux chercheurs de construire des modèles géologiques plus précis », explique Natalie Allen, doctorante au Département de physique et d’astronomie de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis. « De plus, des estimations plus précises de la taille des points d’impact nous aident à mieux comprendre les autres cratères sur Terre et dans tout le système solaire. »

Un astéroïde dévastateur

Lorsqu’il est entré en collision avec la Terre, l’astéroïde qui a éteint les dinosaures a provoqué des destructions massives : il a provoqué des incendies de forêt et des pluies acides, généré un gigantesque tsunami qui a traversé la moitié de la planète et formé des nuages ​​de cendres et de poussière qui sont montés dans l’atmosphère et ont radicalement changé le climat. . Tout cela a collaboré pour récolter 75% de la vie sur Terre.

Sur la base des nouveaux calculs de la taille d’origine du cratère de Vredefort, les chercheurs pensent que l’impact qui l’a provoqué était considérablement plus sévère que celui mentionné ci-dessus. En fait, c’était potentiellement le plus grand événement de libération d’énergie qui ait jamais eu lieu sur Terre. Cependant, étant donné qu’il a eu lieu il y a longtemps – même selon les normes de notre planète – il y a peu de preuves de la puissance dévastatrice de cet astéroïde et des effets de sa collision à la surface.

« Contrairement à l’événement qui a formé le cratère de Chicxulub, l’impact de Vredefort n’a pas laissé de traces d’extinction massive ou d’incendies de forêt car la Terre, à cette époque, n’abritait que des êtres unicellulaires », explique Miki Nakajima, un scientifique planétaire. à l’Université de Rochester (New York) et co-auteur de l’article. « Cependant, cet astéroïde a peut-être affecté le climat mondial d’une manière beaucoup plus extrême que l’impact de Chicxulub. »

