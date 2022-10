Une entreprise aérospatiale privée lance un satellite de suivi de la faune

Vendredi après-midi (7), tôt samedi matin (8) en Nouvelle-Zélande, Rocket Lab, une société aérospatiale privée américaine, a lancé dans l’espace un satellite de collecte de données sur la faune, dans un décollage considéré comme sans faute. .

La fusée Electron, emportant le satellite Argos, s’est positionnée sur le pas de tir peu avant l’aube samedi (8) en Nouvelle-Zélande (après-midi du vendredi 7, ici au Brésil). Image : Laboratoire de fusée

Surnommée « It Argos Up From Here », la mission s’est envolée dans l’espace sur une fusée Electron réutilisable depuis le centre de lancement Rocket Lab sur la péninsule de Mahia à 14h09 à Brasilia).

Moins d’une heure plus tard, la société a signalé sur Twitter que la charge utile, produite par General Atomics, s’était déployée avec succès en orbite.

The Kick Stage a déployé le @GeneralAtomics charge utile, confirmant le succès de la mission pour It Argos Up From Here! – Laboratoire de fusée (@RocketLab) 7 octobre 2022

Selon un communiqué de General Atomics, le satellite Argos sera chargé de collecter des informations à partir de capteurs utilisés dans le cadre du programme coopératif de données et de services de sauvetage de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

« Argos est un programme international qui collecte des données à partir de milliers de capteurs et d’émetteurs situés dans le monde entier », indique la note. « Les données sont actuellement collectées et distribuées pour être utilisées dans de nombreuses applications, notamment le suivi des bouées océaniques, la surveillance de la faune et de la pêche, la sécurité maritime, ainsi que des utilisations non environnementales. »

Selon Rocket Lab, « il y a actuellement 22 000 émetteurs actifs dans le monde que le système Argos surveille, avec près de 7 800 suivis de la faune ».

Il s’agissait de la 31e mission de Rocket Lab utilisant la fusée Electron et du premier partenariat avec General Atomics, selon le site Web. espace.com.

