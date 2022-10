Le décodage du génome du bananier indique trois « ancêtres mystérieux »

On pense que les bananes ont été domestiquées pour la première fois il y a environ 7 000 ans en Nouvelle-Guinée, une île du sud-ouest de l’océan Pacifique. Cependant, l’histoire du fruit est compliquée et sa classification est vivement débattue, car les frontières entre les espèces et les sous-espèces sont souvent floues.

Une étude publiée ce vendredi (7) dans la revue Frontières en phytologie détermine que le génome des variétés domestiquées d’aujourd’hui contient des traces de trois ancêtres encore inconnus.

Carte de l’île de Nouvelle-Guinée et exemples de spécimens de M. acuminata ssp. bankii. Crédit : Julie Sardos et. Al.

« Nous montrons ici que la majorité des bananes diploïdes cultivées aujourd’hui qui descendent de la banane sauvage Musa acuminata sont des hybrides entre différentes sous-espèces », a déclaré Julie Sardos, scientifique à l’International Bioversity Alliance (CIAT) à Montpellier, en France, et première de l’étude. auteur. « Au moins trois « ancêtres mystérieux » supplémentaires doivent avoir contribué à ce génome mixte il y a des milliers d’années, mais n’ont pas encore été identifiés. »

Histoire complexe de la domestication

Les bananes domestiquées (à l’exception de celles de l’espèce Musa troglodytarum L, connues sous le nom de bananes Fe’i) descendent d’un groupe de quatre ancêtres de la banane sauvage M. acuminata, sous-espèce distincte mais étroitement apparentée.

Des études soulignent que le bananier M. acuminata semble avoir évolué aux frontières entre l’Inde et le Myanmar, se trouvant dans toute l’Austrasie environ 10 000 ans avant d’être domestiqué pour la première fois.

Le bananier M. acuminata semble avoir évolué aux frontières entre l’Inde et le Myanmar, environ 10 000 ans avant sa première domestication. Crédits : Carte : WebbiMemo – / Montage : Netcost-Security

Les variétés domestiquées peuvent avoir deux, trois ou quatre copies de chaque chromosome (ce qui les classe comme diploïdes, triploïdes et tétraploïdes, respectivement), et certaines descendent de l’espèce sauvage M. balbisiana.

Certaines approches antérieures ont suggéré que ce scénario déjà complexe ne raconte peut-être pas toute l’histoire et que d’autres ancêtres liés à M. acuminata auraient pu être impliqués dans la domestication.

Comme le souligne le site Web Physiqueles nouveaux résultats confirment non seulement que c’est bien le cas, mais montrent également, pour la première fois, que ces héritages génétiques sont communs dans les génomes des bananiers domestiqués.

Comment la recherche a été effectuée

Les auteurs ont séquencé l’ADN de 226 extraits de feuilles de la plus grande collection d’échantillons de bananes au monde au CIAT et au Musa International Germplasm Center en Belgique.

Parmi les échantillons, 68 appartenaient à neuf sous-espèces sauvages de M. acuminata, 154 à des variétés diploïdes domestiquées descendant de M. acuminata, et quatre espèces plus sauvages et des hybrides plus éloignés pour les comparaisons.

Tout d’abord, les chercheurs ont mesuré les niveaux de parenté entre les bananes cultivées et sauvages et ont créé des «arbres généalogiques» basés sur la diversité de 39 031 polymorphismes nucléotidiques uniques (SNP).

Ils ont utilisé l’un de ces sous-ensembles – répartis uniformément sur le génome, chaque paire délimitant un bloc d’environ 100 000 « lettres d’ADN » – pour analyser statistiquement l’ascendance de chaque bloc.

En conséquence, des traces de trois autres ancêtres ont été détectées dans le génome de tous les échantillons domestiqués, pour lesquels les correspondances avec la nature ne sont pas encore connues.

Lire la suite:

Selon l’étude, les mystérieux ancêtres auraient disparu il y a longtemps. « Mais notre conviction personnelle est qu’ils vivent toujours quelque part dans la nature, soit mal décrits par la science, soit pas décrits du tout, auquel cas ils sont probablement menacés », a déclaré Julie.

La chercheuse et son équipe ont une bonne idée de l’endroit où les chercher. « Nos comparaisons génétiques montrent que le premier de ces mystérieux ancêtres doit provenir de la région située entre le golfe de Thaïlande et l’ouest de la mer de Chine méridionale. Le second, de la région située entre le nord de Bornéo et les Philippines. Et le troisième, de l’île de Nouvelle-Guinée ».

La découverte pourrait aider à créer de meilleures bananes

On ne sait pas encore quels traits utiles ces mystérieux ancêtres ont pu transmettre aux bananiers domestiqués. Par exemple, on pense que le trait crucial de la parthénocarpie, la nouaison sans besoin de pollinisation, a été hérité de M. acuminata, tandis que la possibilité de cuisiner peut être liée à la sous-espèce M. acuminata banksii.

« Identifier les ancêtres des bananiers cultivés est important car cela nous aidera à comprendre les processus et les voies qui ont façonné la diversité des bananiers observée aujourd’hui, une étape cruciale vers la race bananière du futur », a déclaré le co-auteur Mathieu Rouard, également chercheur à le CIAT « Les agriculteurs doivent comprendre la constitution génétique des bananes diploïdes domestiquées d’aujourd’hui pour le croisement entre les espèces cultivables, et cette étude est un premier pas énorme vers la caractérisation en détail de bon nombre de ces espèces. »

Selon Julie, sur la base de ces résultats, l’équipe a l’intention de travailler avec d’autres partenaires pour explorer et génotyper la diversité des bananes sauvages dans les trois régions géographiques identifiées par l’étude, dans l’espoir de découvrir ces contributeurs non identifiés aux bananes cultivées. « Il sera également important d’étudier les différents avantages et caractéristiques que chacun de ces contributeurs a apportés aux bananes cultivées », a déclaré q chercheur.

