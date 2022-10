Le télescope Hubble capture une interaction inquiétante entre une paire de galaxies

Lancé en 1990, le télescope spatial Hubble a d’abord été considéré comme un fiasco : une défaillance dans le polissage de son miroir principal a rendu l’équipement « myope », incapable de se concentrer sur des objets très éloignés, exactement ceux pour lesquels il a été créé pour l’étude.

La paire de galaxies connue sous le nom d’Arp-Madore 608-333 est enregistrée par Hubble. Image : ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Research/Department of Energy/Fermilab/Dark Energy Camera (DECam)/Cerro Tololo Inter-American Observatory/NOIRLab/AURA

Une « chirurgie correctrice » pratiquée trois ans plus tard a permis au télescope de remplir si majestueusement sa mission que, même avec 32 ans d’activité, il continue de nous fournir des images de plus en plus fascinantes du cosmos et de fournir des informations scientifiques précieuses.

L’instantané le plus récent, pris par l’Advanced Camera for Surveys, montre deux galaxies en interaction, qui composent la paire connue sous le nom d’Arp-Madore 608-333, flottant côte à côte. Bien qu’ils semblent sereins et inébranlables, ils se déforment subtilement par une interaction gravitationnelle mutuelle qui dérange et altère les deux.

Selon une déclaration de la NASA, la capture des galaxies en interaction dans Arp-Madore 608-333 fait partie d’un effort visant à constituer une archive de cibles intéressantes pour une étude future plus détaillée impliquant Hubble, des télescopes au sol et le télescope spatial James Webb. (JWST). .

Toujours selon l’agence, décider comment allouer le temps d’observation de Hubble est un processus long, compétitif et difficile, et les observations sont allouées pour utiliser chaque seconde du temps disponible du télescope.

Cependant, il y a une petite fraction de temps – environ 2% à 3% – qui n’est pas dépensée lorsque Hubble se tourne pour pointer vers de nouvelles cibles. Des programmes d’instantanés, comme celui qui a capturé la paire Arp-Madore 608-333, existent pour combler cette lacune et tirer parti des moments entre des observations plus longues.

