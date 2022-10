Un homme est devenu gaucher après une tumeur au cerveau – comment est-ce possible

C’est le cas d’un patient de 54 ans qui, après l’apparition d’une tumeur dans l’hémisphère gauche, est devenu gaucher, bien qu’il puisse parfaitement utiliser son bras droit.

Une nouvelle étude vient de paraître dans la revue scientifique Cortex par une équipe de recherche de l’Université de Padoue et de l’hôpital de Padoue, a analysé le cas d’un homme droitier de 54 ans qui, après une tumeur au cerveau, est devenu gaucher. À ce jour, expliquent les chercheurs, il s’agit de l’un des très rares événements de gaucherie acquise à avoir été décrit dans la littérature (en fait, seuls deux autres cas sont connus), ainsi que le seul de « négligence motrice droite ». » (c’est le nom de ce déficit dans le jargon médical) qui persiste après de nombreuses années.

Pour rendre ce cas encore plus singulier est le fait que le patient peut parfaitement utiliser son bras droit (il n’est en fait pas atteint de déficits moteurs de base) mais après l’apparition de la tumeur, diagnostiquée en 2014, l’homme a commencé à ignorer le droit membre et d’utiliser la gauche. « Dans la littérature, il existe de nombreux cas de négligence motrice gauche (c’est-à-dire pour les membres gauches) suite à une lésion cérébrale droite – a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le professeur Konstantinos Priftis du Département de psychologie générale de l’Université de Padoue -. Si une personne est droitière, la négligence motrice gauche fait que le patient devient encore plus droitier, ce qui indique que le patient ignore le membre gauche et utilise encore plus le membre droit. Les cas de négligence motrice droite suite à une lésion cérébrale gauche (qui conduisent à une gaucherie acquise) sont par contre très rares et le nôtre est le seul décrit, à ce jour, qui présente encore le phénomène plusieurs années après le début de la lésion« .

90% de la population, précise l’équipe dans une note, est droitière, ce qui indique que l’hémisphère gauche du cerveau est principalement impliqué dans l’utilisation des membres. « Plus qu’une distinction claire, on peut dire que ce qui nous pousse à utiliser un membre plutôt qu’un autre est la présence de circuits cérébraux dédiés qui nous rendent conscients de nos actions. Cependant, s’il existe des lésions dans un hémisphère cérébral, des variations dans l’utilisation de l’un ou l’autre membre peuvent survenir», ont souligné les chercheurs.

Dans ce cas précis, l’homme de 54 ans, qui a subi une intervention neurochirurgicale et, à ce jour, est dans un état d’évolution non tumorale, présente une lésion du lobe pariétal gauche et de la substance blanche sous-jacente qui a conduit à la droite négligence motrice. L’étude de son état »représente une étape cognitive supplémentaire concernant les fonctions motrices des zones cérébrales et ouvre de nouveaux scénarios sur la compréhension des déficiences motrices liées aux lésions cérébrales et comment elles peuvent modifier la préférence manuelle» ont conclu les érudits.