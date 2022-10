La pluie de météores draconides culmine ce week-end

Cette période de l’année est marquée par la pluie de météorites draconides, qui tire son nom en association avec la constellation de Draco (ou Dragon), où se trouve son radiant (plus précisément, près de la tête du dragon).

La constellation de Draco, où se trouve le radiant de la pluie de météorites draconides (plus précisément, près de la tête du dragon). Image : SN VFX –

Les averses de météorites surviennent lorsque la Terre traverse un nuage de débris cométaires. Dans le cas de la pluie draconide, elle provient de l’épave de la comète 21P/Giacobini-Zinner.

Considérée comme une pluie de météores de courte durée, elle est active depuis jeudi (6) et se poursuit jusqu’à lundi (10), atteignant son apogée vendredi (7) et samedi (8). Cependant, en tant que chroniqueur pour le Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA), membre de la Société astronomique brésilienne (SAB) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), ce phénomène peut frustrer les attentes des observateurs en service.

« Elle n’est pratiquement pas visible au Brésil. Et même si c’était le cas, c’est une pluie très légère. Dans l’hémisphère nord, où l’observation est plus facile, il émet un ou deux météores par heure. Ici, quelqu’un aura beaucoup de chance de pouvoir en enregistrer un », explique Zurita.

« Même dans les régions du Nord et du Nord-Est, il n’est pas courant de voir des météores de la pluie draconide, à moins que, cette année, elle ne présente un taux supérieur à la normale », a déclaré l’astronome, notant que, même ainsi, il serait possible voir météores seulement dans les deux premières heures du ciel nocturne.

Zurita explique que la pluie de météores draconides est ce que les astronomes classent comme « la plus petite », car il s’agit d’une douche avec un taux horaire très bas. « Nous savons qu’il existe, mais son intensité est si faible que cela ne vaut même pas une campagne d’observation. »

Selon l’astronome, dans les régions du sud, du sud-est et du centre-ouest du Brésil, il sera impossible de voir un météore de cette pluie. « Le radiant sera très bas en début de soirée, qui est le meilleur moment pour observer cette pluie de météorites. »

Si, même face à ces informations, vous voulez toujours essayer d’attraper une « étoile filante » de la pluie draconide, essayez de trouver un endroit avec un ciel très sombre, un horizon dégagé et une pollution lumineuse presque nulle.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de sources de lumière directes dans vos yeux afin de pouvoir vous adapter pleinement aux conditions locales et essayez de rendre visibles les météores les plus faibles.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pluie de météorites majeure, l’événement retient l’attention des astronomes car, de temps à autre, il présente quelques « surtensions », avec une augmentation considérable de son rythme horaire. « Mais, il n’y a aucune prévision d’apparition de la pluie de météores draconides pour 2022 », révèle Zurita.

