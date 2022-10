L’étoile « morte » dévore sa compagne

L’un des systèmes binaires de la Voie lactée, formé de deux étoiles et situé à environ 3 000 années-lumière, subit un processus appelé « variable cataclysmique ». Un article publié dans Nature explique ce processus et montre que la naine blanche de ce système consomme son partenaire.

Selon des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), sur des milliers d’années, la distance entre ces deux étoiles a diminué, et maintenant elles sont plus proches que la Terre et la Lune.

Lire la suite:

Dans une interview avec Reuters, l’astrophysicien et auteur principal de l’article Kevin Burdge a déclaré que l’une des étoiles « est morte de vieillesse », c’est-à-dire qu’elle est devenue une naine blanche, mais que cette même étoile a commencé à consommer sa compagne. Cette situation a interrompu la fin du cycle de vie stellaire de l’étoile qui se consume lentement.

D’autres études menées par les chercheurs indiquent que l’étoile réduite a une température similaire à celle du Soleil, mais a été réduite à environ 10 % de son diamètre. La naine blanche est beaucoup plus petite. Il a un diamètre d’environ 1,5 fois la taille de la Terre. En revanche, la naine blanche a un noyau dense, avec une masse d’environ 56 % de celle de notre Soleil.

Changement de luminosité du système stellaire binaire

Maintenant, la naine blanche consomme de l’hydrogène des couches externes de la plus grande étoile. Or, l’étoile consommée est extraordinairement riche en hélium. Et cela, en plus de changer la forme de l’étoile, favorise également les changements dans les niveaux de luminosité du système binaire.

L’article du MIT souligne que le système peut émettre « d’énormes éclairs de lumière variables » en raison du processus de consommation d’hydrogène. Auparavant, les chercheurs pensaient que ce phénomène était le résultat d’un cataclysme inconnu. Maintenant, ils ont une meilleure compréhension de la situation.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !