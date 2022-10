La télévision peut-elle nuire à la santé de votre chien ?

« Le pauvre, il va se sentir seul… Je vais laisser la télé allumée pour donner l’impression d’avoir du monde à la maison ». C’est la pensée de nombreux tuteurs lorsqu’ils doivent sortir et laisser leur chien sans surveillance à la maison. Mais cette mesure est-elle vraiment bénéfique pour l’animal ?

Selon le généticien Camilli Chamone, conférencier, consultant en bien-être et comportement canin, éditeur de médias sociaux « Your French Bulldog » et créateur de la méthodologie neurocompatible pour l’éducation canine au Brésil, les furries ne perçoivent pas les images télévisées comme nous. .

« La vision d’un humain capture une vidéo à la fréquence de 60 hertz. Pour le chien, cette fréquence devrait être de 80 hertz. Donc, en fait, ce qu’il voit, c’est beaucoup d’images en même temps et elles ne forment pas une vidéo continue, c’est comme si c’étaient des photos superposées, qui défilent à une super vitesse », explique Camilli.

De cette manière, le stimulus visuel intense peut provoquer de l’anxiété chez l’animal. « En étant bombardé de toutes ces images, une hyperstimulation visuelle se produit dans le cerveau du chien, ce qui génère la libération d’un neurotransmetteur appelé noradrénaline – qui, à son tour, produit une hyperstimulation du système nerveux central », explique le généticien. « Cela rend le poilu encore plus agité, avec des comportements hyperactifs (tels qu’aboyer trop, détruire des objets, lécher compulsivement ou courir comme un fou dans la maison, surtout en fin de journée) et des difficultés à se détendre. »

En produisant une accélération mentale, cette hyperstimulation, selon le professionnel, nuit à l’attention et à la concentration de l’animal. Par conséquent, même si le chien montre une « interaction » avec le téléviseur (déplacer ses oreilles ou sa tête d’un côté, se lever, écarquiller les yeux, aboyer, remuer la queue, etc.), cela n’indique pas qu’il s’amuse. Regarder la télévision est donc un besoin humain de distraction, mais pas pour le chien.

Les chiens sont très peu développés sur le plan cognitif par rapport aux humains – par exemple, s’ils regardent leur propre reflet dans le miroir, ils ne peuvent pas comprendre qu’ils sont eux-mêmes. « Avec la toile, c’est la même logique, explique Camilli. « Il ne comprend pas qu’il y ait là des images fictives, et il peut même y voir une situation à risque, selon le scénario ».

Pour les gens, marathoner une série peut être cool et relaxant, mais les chiens ne font pas la même association. « Il n’y a aucun avantage scientifiquement prouvé à ce que le chien ‘regarde’ la télévision. Il est donc essentiel de respecter cette belle et différente espèce que nous avons ramenée à la maison », recommande le généticien.

Elle suggère qu’au lieu d’allumer la télévision, un moyen simple de stimuler positivement le chien est de le laisser renifler, un comportement naturel pour lui qui implique l’odorat, son sens principal.

« Le propriétaire peut enrichir l’environnement en cachant des collations autour de la maison, par exemple, en faisant travailler l’odorat du poilu. Contrairement à l’hyperstimulation visuelle, la stimulation olfactive produit une relaxation du système nerveux central. Si vous voulez un chien calme, stimulez l’odorat, pas la vision », assure Camilli. « Lorsque vous sortez sans le chien, remplacez les écrans par une activité d’intérieur qui lui donne l’occasion de renifler. »

Elle recommande que, dans la mesure du possible, les gens échangent l’après-midi à la télévision contre une promenade dans le parc, avec beaucoup de nature et des odeurs différentes. « Les corps et les esprits (des chiens et des humains) vous remercient ».

