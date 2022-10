Un robot qui fait frire des pommes de terre peut réduire le besoin d’employés de restauration rapide

Un nouveau type de robot arrive. Ton rôle? Frire les pommes de terre. La société Miso Robotics, située dans la ville de Pasadena, en Californie du Sud, a annoncé le lancement du Flippy 2, un bras robotisé qui automatise le processus de friture des aliments.

L’appareil, similaire à ceux utilisés dans les lignes de production automobile, effectue les activités suivantes : prélever des aliments surgelés d’un Congélateurtrempez-le dans de l’huile chaude, puis sortez-le de la friteuse et placez les aliments préparés sur un plateau pour le service.

Flippy 2 est un chef agile, car il peut préparer plusieurs recettes en même temps, réduisant le nombre d’employés nécessaires en cuisine, accélérant ainsi la livraison des commandes dans les fenêtres de Drive-thruselon Miso.

« Lorsqu’une commande arrive via le système du restaurant, il envoie automatiquement des instructions à Flippy », explique Mike Bell, PDG de Miso. « Il le fait plus rapidement, avec plus de précision et de manière plus fiable que la plupart des humains. »

La société affirme qu’il a fallu cinq ans pour développer le robot, qui est maintenant disponible dans le commerce.

O chef robot

Ce modèle est le successeur de Flippy, un robot qui retourne des hamburgers sur une plaque chauffante. Selon Miso, alors qu’ils terminaient le développement de ce premier bras robotisé, ils ont remarqué le besoin d’automatiser également le poste de restauration froide, en particulier pendant les quarts de nuit lorsqu’il y a moins d’employés.

Voici une vidéo du robot en action :

Plusieurs chaînes de restauration rapide ont déjà adopté Flippy 2 dans leurs cuisines, dont Jack in the Box, White Castle et Caliburger. Trois autres grands réseaux ont également adopté la technologie, mais hésitent à annoncer le fait en raison d’éventuelles critiques publiques que les bras robotiques apporteront du chômage et du travail précaire dans ces environnements.

L’équipe Miso Robotics compte 90 ingénieurs qui développent des prototypes et travaillent avec la programmation. La prochaine étape de l’entreprise est Sippy, un robot conçu pour servir des boissons.

Dans la vision de Mike Bell, un jour, les gens « vont entrer dans un restaurant, regarder un robot et dire : ‘Hé, vous souvenez-vous de l’époque où les humains faisaient ce genre de choses ? »

« Et ces jours arrivent… C’est juste une question de vitesse à laquelle ils vont venir », ajoute-t-il.

Crédit image en vedette : Miso Robotics.

