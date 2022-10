Fini l’élevage intensif : ils exterminent les animaux sauvages avec des agents pathogènes aviaires et autres

Les scientifiques expliquent que les virus et les bactéries liés à l’élevage industriel exterminent la faune, de sorte que l’industrie de l’élevage doit être révisée.

Les élevages intensifs, en plus d’être des lieux d’atroces souffrances, de privations et de mort, représentent un moteur de propagation des virus et des bactéries qui exterminent la faune sauvage, déjà durement touchée par le changement climatique, la destruction des habitats naturels et la pollution de tous les facteurs anthropiques. . Si l’industrie de l’élevage continue à exploiter les animaux de ces manières inhumaines (ou plutôt trop humaines), l’impact sur la biodiversité sera très grave, avec l’effondrement des populations et le risque réel d’extinction des espèces menacées. Les deux scientifiques Thijs Kuiken et Ruth Cromie, respectivement professeur au Département de viroscience du Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) et conseiller de la Santé de la faune sauvage pour la Convention, ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques très graves liés à l’élevage intensif. Espèces migratrices (Allemagne). Les deux experts ont publié un éditorial ad hoc dans la revue scientifique faisant autorité Science, dans lequel ils ont non seulement souligné l’importance de protéger la faune sauvage des élevages, mais ont également piqué des données sur les conséquences dramatiques que notre approche cupide entraîne déjà aujourd’hui, sans pitié. et le respect envers les autres êtres vivants.

Le premier exemple rapporté par Kuiken et Cromie est celui de la mortalité sans précédent d’oiseaux marins survenue cet été dans plusieurs pays européens (notamment le Royaume-Uni et la France), en Amérique du Nord et en Afrique du Nord, en raison de la propagation perturbatrice et continue d’infections hautement pathogènes grippe aviaire (IAHP). Des milliers de spécimens d’espèces protégées telles que la bassane et les sternes sont morts sur l’île de Rouzic, dans la réserve naturelle nationale de Sept-Îles, avec un effondrement des populations locales vivaces. Les oiseaux de mer ont été touchés par une propagation inattendue du virus mortel, à un moment de l’année – l’été – où il n’avait jamais été observé avec une telle intensité. Auparavant, des épidémies importantes se produisaient généralement en automne et en hiver. Cette variation a conduit à l’extermination de toute une génération de poussins et de couples reproducteurs, avec des conséquences catastrophiques sur la stabilité des colonies.

Le virus HPAI trouve son origine dans un élevage intensif en 1996, plus précisément chez une oie chinoise. Il s’est depuis propagé aux animaux sauvages, causant la mort de millions d’animaux chaque année, y compris ceux tués dans les fermes. A l’origine, le virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène circulait normalement chez les oiseaux sauvages, mais une fois qu’il s’est retrouvé dans l’élevage intensif, où un nombre disproportionné d’individus vivent en contact étroit et dans des conditions d’hygiène déplorables, il a continué d’évoluer et de se modifier, jusqu’à donner vie à la forme hautement pathogène. Le nouvel agent pathogène agressif afflue chez les oiseaux sauvages depuis 2005, comme le soulignent les auteurs de l’éditorial, donnant lieu à un cycle de massacres. « Cette année, il s’est propagé rapidement aux oiseaux marins reproducteurs au Canada, en France, en Norvège, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Pour bon nombre de ces espèces à longue durée de vie, déjà menacées par la perte d’habitat et le changement climatique, la mortalité qui en résultera aura un impact majeur sur leurs populations », ont déclaré Kuiken et Cromie.

Tout cela est dû à la demande croissante de viande et de produits animaux bon marché, qui, en l’espace d’un demi-siècle, a entraîné une augmentation significative du bétail d’élevage, une « menace croissante de maladies infectieuses pour la faune ». Autant dire que, globalement, la volaille a été multipliée par 6,1 sur cette période, passant de 5,71 à 35,07 milliards d’individus élevés. Les porcs ont augmenté de 1,7 fois, passant de 547,17 à 952,63 millions de têtes, tandis que les bovins ont augmenté de 1,4 fois, passant de 1,08 à 1,53 milliard d’élevages. Beaucoup d’entre eux sont enfermés dans des élevages intensifs, où le bien-être animal est totalement broyé par des dynamiques visant la productivité et le profit. Les scientifiques expliquent que ces fermes, reliées les unes aux autres par des filières commerciales, représentent des bassins idéaux dans lesquels les agents pathogènes peuvent émerger et se propager, atteignant même la faune sauvage. Et nous ne parlons pas seulement des oiseaux migrateurs, comme le précisent Kuiken et Cromie. En 2016-2017, par exemple, le virus peste-despetits-ruminants est passé du bovin au saïga ou antilope des steppes (Saïga tatarica), qui a entraîné la mort de 80 pour cent des spécimens de cette espèce, désormais classée en danger critique d’extinction (code CR) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Un spécimen de Saïga

La propagation de la peste porcine africaine est bien connue en Europe et en Asie, qui est passée des élevages aux sangliers et autres suidés sauvages, dont certains sont menacés d’extinction en Asie du Sud-Est. Le virus s’est également propagé dans certaines régions de France et a conduit les autorités sanitaires à décider l’élimination d’élevages entiers dans les zones rouges. Emblématique est le cas de la Sfattoria degli Ultimi à Nice, un sanctuaire (pas une ferme) où vivent porcs et sangliers en parfaite santé, libres, protégés et isolés de la nature, sur lequel pend l’épée de Damoclès pour un éventuel abattage puisqu’ils sont situés en plein dans la zone rouge. Les auteurs de l’éditorial de Science citent également d’autres sauts spectaculaires d’espèces pathogènes, telles que celles de la bactérie Mycoplasma gallisepticum de la volaille aux pinsons et autres oiseaux chanteurs nord-américains; Mycobacterium bovisbatteri transmis des bovins aux mammifères sauvages vivant sur toute la planète et la variole des chèvres domestiques transmise aux ruminants sauvages. Dans ce contexte, nous pourrions également mentionner le risque de pandémies telles que celle de COVID-19 que nous connaissons encore, dans lesquelles le coronavirus SARS-CoV-2 est passé à l’homme en Chine précisément à cause de l’exploitation des animaux.

Les deux scientifiques soulignent que les gouvernements et les institutions traitent la propagation des agents pathogènes des fermes comme un problème économique pour l’industrie de l’élevage, ignorant les conséquences sur la faune et la biodiversité. C’est pourquoi ils soulignent l’importance d’élaborer un plan qui revoit les méthodes et le nombre d’exploitations à partir de zéro, comme indiqué dans l’article « Food in the Anthropocene: the EAT – Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems » publié dans la revue scientifique faisant autorité The Lancet. Les scientifiques proposent de réduire la taille et la densité des exploitations, d’introduire des restrictions sur le transport des animaux et d’arrêter les contacts entre les domestiques et ceux trouvés dans la nature. Ils recommandent également que ces initiatives soient complétées par une évolution vertueuse des modèles alimentaires, avec un passage des protéines animales aux protéines végétales, « afin que la réduction de la production animale se traduise par une réduction équivalente de la demande de viande, de produits laitiers et d’œufs ». . Comme l’a expliqué au Guardian le professeur Sam Sheppard, maître de conférences en génomique microbienne et évolution à l’Université d’Oxford, seule l’élimination de l’agriculture intensive réduirait le risque de maladies infectieuses. L’espoir est que les organismes, les institutions et les gouvernements accueilleront ces alarmes et initieront une transition de ce point de vue également, en promouvant des solutions vertueuses pour le bien-être de tous.