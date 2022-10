Le chef de la méta intelligence travaille en silence pour des IA « autonomes »

Alors qu’une grande partie de Meta travaille sur le souhait de Mark Zuckerberg pour le métaverse, le responsable de l’intelligence artificielle de l’entreprise construit tranquillement une « feuille de route » pour une IA « autonome ».

Le célèbre informaticien Yann LeCun a récemment publié un article dans lequel il décrit qu’il décrit le manque de « bon sens » dans l’effort actuel d’IA et prépare le terrain pour de futures itérations qui « apprendront aussi efficacement que les humains et les animaux » à mesure qu’ils deviennent de plus en plus populaire de plus en plus autonome.

Lire la suite:

Le sens commun, tel que décrit par LeCun, est un ensemble de « modèles du monde » qui permettent aux humains et aux animaux de prédire si des événements sont probables ou improbables, plausibles ou non plausibles, possibles ou impossibles.

« Un système de conduite autonome pour les voitures peut nécessiter des milliers d’essais d’apprentissage par renforcement pour comprendre que conduire trop vite dans un virage entraînera quelque chose de mauvais et apprendre à ralentir pour éviter de déraper », a écrit le chercheur.

« D’un autre côté, les humains peuvent utiliser leur connaissance intime de la physique intuitive pour prédire ces résultats et éviter en grande partie des actions fatales lors de l’apprentissage d’une nouvelle compétence. »

Pour combler le fossé entre les nombreuses itérations d’essais et d’erreurs nécessaires pour entraîner les réseaux de neurones et la nature « intuitive » des connaissances organiques, LeCun propose de réorganiser la méthodologie d’entraînement des algorithmes pour apprendre plus efficacement et ainsi développer une composition de terrain d’entente qui les humains tiennent pour acquis.

Bien que cela ne semble pas si attrayant, quelque chose qui s’apparente à l’intuition sera probablement nécessaire pour faire passer l’IA de son état actuel – et certes impressionnant, bien que dans des domaines plus étroits – à quelque chose de plus proche de l’intelligence humaine.

« C’est un problème pratique, car nous voulons vraiment des machines avec du bon sens », a déclaré LeCun lors d’un discours fin septembre à Berkeley, aux États-Unis. « Nous voulons des voitures autonomes, des robots domestiques, des assistants virtuels intelligents. »

En tant que scientifique, l’architecture de formation d’algorithmes de nouvelle génération du responsable de l’IA de Meta implique plusieurs éléments mobiles, tels qu’un système qui reproduit la mémoire à court terme, un autre qui enseigne l’autocritique des réseaux de neurones et la mise en place d’un module « configurateur », qui synthétise toutes les entrées en informations utiles.

Schéma proposé par LeCun (Image : Reproduction/YouTube)

Ensemble, ces composants sont destinés à aider l’IA à reproduire les processus de l’esprit humain – une perspective aussi fascinante que terrifiante.

Le fait que le chercheur principal en IA de Meta fasse circuler silencieusement un article sur la façon de transformer l’IA en « penseurs » autonomes est en soi une histoire extrêmement intrigante, et compte tenu de ce qu’il espère accomplir, cela pourrait même être très bénéfique pour le géant de la technologie. La technologie.

Par le Futurism

Image en vedette : metamorworks/

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !