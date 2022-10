Des scientifiques veulent afficher des publicités depuis l’espace à l’aide de satellites

Des chercheurs de l’Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT) étudient la possibilité d’une mission spatiale qui créerait des publicités dans l’espace. L’opération consisterait à lancer des satellites en orbite qui refléteraient la lumière du soleil pour former des images de villes dans le ciel.

Publié dans la revue aérospatial, l’étude prend en compte des facteurs tels que la consommation de carburant, la population de chaque ville cible et les coûts de . Le coût estimé a atteint le chiffre de 65 millions de dollars pour mener à bien la mission.

« Nous étudions certains des aspects les plus techniques de la spatiale depuis un certain temps », déclare Shamil Biktimirov, chercheur et auteur principal de l’étude. « Maintenant, nous nous concentrons sur l’aspect économique du projet et nous avons pu prouver que, aussi absurde que cela puisse paraître, les campagnes publicitaires impliquant 50 satellites ou plus en formation sont des opérations économiquement viables. »

Le modèle consiste à choisir la ville la plus rentable – d’un point de vue publicitaire – à proximité, à y déplacer les satellites et à y diffuser la pendant environ une minute. Ensuite, les appareils se dirigeraient vers une autre ville et ainsi de suite.

Les chercheurs ont calculé les revenus qui proviendront de ces publicités au cours des différents mois de l’année et ont constaté que le profit d’une ville donnée varie tout au long de l’année. Ils ont constaté que la période la plus rentable est l’hiver.

Les revenus quotidiens de la spatiale peuvent atteindre environ 2 millions de dollars, ce qui correspond à un délai de récupération d’environ un mois. Selon le nombre de reconfigurations effectuées dans une journée, une formation peut fonctionner plusieurs mois, rendant viable cette approche de l’espace publicitaire.

Dans l’étude, les chercheurs répondent aux préoccupations du public concernant la pollution visuelle potentielle résultant de ces publicités. Ils considèrent que cette crainte est déplacée, car les satellites ne fonctionneront qu’au lever et au coucher du soleil, car ils doivent être exposés à la lumière du soleil, mais ne peuvent pas non plus être dans un ciel très clair – comme c’est le cas à d’autres moments de la journée -, sinon , les publicités ne seront pas facilement visibles. De plus, selon eux, l’initiative n’aurait de sens économique que si elle était appliquée dans les grands centres urbains, où le ciel est déjà très lumineux et la pollution visuelle abondante.

