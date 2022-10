Après un échec, CAPSTONE poursuit sa course vers la Lune

Après avoir subi une brûlure de moteur le 8 septembre, le petit vaisseau spatial CAPSTONE de la NASA est stable. Cependant, les ingénieurs n’ont pas encore repris le contrôle total de la structure qui vole vers la Lune.

Avec les dimensions d’un four à micro-ondes, CAPSTONE est un pionnier dans la science des cubesat. Il aide à étendre les explorations bien au-delà de l’orbite terrestre, car il est conçu pour faire face à des environnements chargés de radiations depuis l’espace lointain.

Selon les équipes opérant CAPSTONE qui font partie de la société Colorado Advanced Space, le vaisseau spatial de 25 kilogrammes est dans un état stable. Trois axes présentent des complications qui compromettent le contrôle total de l’appareil : le lacet, le tangage et le roulis. Ces structures sont utilisées pour définir les mouvements d’objets dans l’air ou dans l’Espace.

Image : CAPSTONE sondera la stabilité de l’orbite lunaire. Crédits : NASA/Daniel Rutter

Pour l’instant, selon la société Advanced Space, les équipes « recueillent des informations sur l’engin spatial, font des simulations et affinent les plans de reprise ». La NASA, en plus de faire écho à cette information, a déclaré que le vaisseau spatial « génère plus d’énergie à partir de ses panneaux solaires que les systèmes de vaisseau spatial n’en utilisent ».

CAPSTONE analysera l’orbite de la Lune

Après l’échec initial, CAPSTONE est passé en mode sans échec. La fusée a été lancée le 28 juin et a pour mission ambitieuse d’occuper et de caractériser une orbite de halo lunaire, la même orbite qui sera utilisée par la station spatiale Gateway de la NASA dans quelques années.

L’objectif principal de la NASA était de regardez la stabilité de l’orbite avant de lancer la passerelle, élément fondamental du programme lunaire Artemis. En plus de cette vérification, le cubesat réalise des expériences de navigation et de communication, dont certaines en partenariat avec le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Face à l’imprévu, CAPSTONE ne devrait pas atteindre la Lune avant le 13 novembre, comme prévu.

