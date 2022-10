Les ovnis en Ukraine pourraient être une fausse alerte ; comprendre

Le rapport controversé de l’Observatoire astronomique principal de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine (MAO NASU) qui prétend avoir trouvé des OVNIS dans le ciel du pays a peut-être mal interprété ses données, selon un récent communiqué publié par l’organisme.

La recherche, publiée sans examen par les pairs, a été critiquée par les astronomes ukrainiens pour ses interprétations inexactes. Le texte indique que l’étude n’a pas été discutée entre les autres membres de l’organisation avant d’être publiée et que, malgré les observations qui ont effectivement eu lieu, rien ne prouve que les apparitions ne puissent pas être des phénomènes naturels, contrairement à ce que dit l’étude. Les auteurs ont utilisé des caméras spécialement calibrées dans deux stations météorologiques à Kiev et Vinarivka.

Les ovnis en Ukraine contestés

« Le traitement et l’interprétation des résultats ont été effectués à un niveau scientifique insuffisant et avec des erreurs importantes dans la détermination des distances des objets observés », a déclaré le conseil. De plus, les chercheurs rapportent que l’étude « ne fournit pas d’arguments selon lesquels des phénomènes naturels ou des objets artificiels d’origine terrestre pourraient figurer parmi les OVNIS observés en Ukraine ».

Malgré les critiques, le conseil a autorisé l’article original à continuer à être publié sur le site Web d’autorisation, mais en tant qu’étude indépendante et sans le nom de MAO NASU inclus, soulignant que les auteurs sont seuls responsables de la recherche, sans la présence du institution.

Une agence de renseignement américaine a même émis l’hypothèse que les ovnis en Ukraine étaient des outils militaires ennemis qui se comportent trop rapidement pour être identifiés, étant donné la guerre que la Russie mène avec le pays depuis février de cette année. Cependant, avec la contestation, ces analyses sont en échec.

