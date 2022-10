Des astronomes découvrent un duo d’étoiles aux orbites incroyablement courtes

Une équipe d’astronomes du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et d’autres institutions ont découvert un système stellaire binaire composé de deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre à une vitesse extrême – elles ne mettent que 51 minutes pour s’entourer. L’étude basée sur la découverte a été publiée dans la revue La nature.

Le système semble provenir d’une classe d’étoiles binaires appelée la «variable cataclysmique», qui consiste en un duo dans lequel une étoile de la taille du Soleil orbite étroitement autour d’une naine blanche. Alors que les deux se rapprochent pendant des milliards d’années, la naine blanche commence à « consommer » la matière de l’autre étoile dans un processus appelé « accrétion », provoquant de grands éclairs de lumière que, il y a des siècles, les astronomes croyaient être le résultat d’une mystérieuse cataclysme. .

étoiles spéciales

Surnommé «ZTF J1813 + 4251», le système nouvellement découvert est la variable cataclysmique avec la plus petite orbite détectée à ce jour. Contrairement à d’autres étoiles binaires observées dans le passé, celle-ci a été découverte lorsque les astronomes ont visualisé les deux corps célestes s’éclipsant plusieurs fois, ce qui a permis à l’équipe de calculer correctement les propriétés de chaque étoile.

Avec ces informations, les chercheurs ont effectué des simulations de ce à quoi le système ressemblerait aujourd’hui et de ses perspectives pour les prochaines centaines de millions d’années. Ils ont conclu que, pour le moment, les étoiles sont en transition et que celle qui ressemble au Soleil a tourné et « cédé » une partie importante de son atmosphère d’hydrogène à la naine blanche, ce qui indique qu’elle finira par se réduire au point de devenir juste un noyau dense et riche en hélium.

Dans 70 millions d’années, les étoiles se rapprocheront encore plus, atteignant une orbite de 18 minutes, puis commenceront à s’étendre et à s’éloigner les unes des autres.

Pendant des décennies, des chercheurs de plusieurs centres d’étude ont prédit que des variables cataclysmiques finiraient par former des orbites ultra-courtes. C’est la première fois qu’un système dans ce type de transition est directement observé.

Lire la suite:

« Il s’agit d’un cas rare, car nous avons pu reconnaître le système au moment exact où une transition d’accrétion avait lieu », explique Kevin Burdge du département de physique du MIT. « Beaucoup de gens ont prédit que ces types d’étoiles binaires continueraient à avoir une orbite ultracourte, et il y a eu un long débat pour savoir si cette orbite serait suffisamment courte pour émettre des ondes gravitationnelles détectables. Cette découverte enterre la discussion.

