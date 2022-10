Découvrez l’image la plus détaillée d’Europe, la lune de Jupiter, prise par le vaisseau spatial Juno

Fin septembre, le vaisseau spatial Juno de la NASA a volé à 300 km de la surface d’Europe, l’une des quatre plus grandes lunes de Jupiter (qui compte au total 79 satellites naturels). C’était le regard le plus proche de l’humanité sur l’étoile gelée depuis plus de 20 ans, comme l’a rapporté Apparence numérique.

L’illustration de l’artiste montre le vaisseau spatial Juno de la NASA volant près de la lune Europa de Jupiter. Image : Muratart –

Le vaisseau spatial en a profité pour capturer des images d’Europe, parmi lesquelles les plus détaillées jamais prises de ce monde recouvert de glace, qui, selon les scientifiques, est l’un des endroits les plus susceptibles du système solaire d’héberger une vie extraterrestre.

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir la surface gelée de la lune sillonnée de crêtes et de crêtes, ainsi qu’une pléthore de caractéristiques inhabituelles. Des taches sombres tachent la glace dans le coin supérieur droit de l’image et dans le coin inférieur gauche.

Le vaisseau spatial de recherche Jupiter de la NASA, Juno, a capturé l’image la plus proche de la mystérieuse lune couverte de glace Europa. Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI

Selon les scientifiques, ces taches pourraient avoir été produites par des matériaux bouillonnant des profondeurs de l’océan d’Europe et jaillissant de la glace.

Représentant une zone de 150 km de long et 200 km de large, l’enregistrement révèle également une étrange dépression en forme de virgule inversée qui s’étend sur 67 km du nord au sud et 37 km d’est en ouest.

Les petits points blancs dispersés sur l’image sont « des signatures de particules à haute énergie pénétrant depuis l’environnement de rayonnement difficile autour de la Lune », selon un communiqué publié par l’équipe scientifique responsable du vaisseau spatial.

L’enregistrement a été réalisé par la caméra Stellar Reference Unit (SRU), un instrument qui aide souvent le vaisseau spatial Juno à maintenir son orientation en déterminant sa position par rapport aux étoiles du cosmos environnant. Pendant le survol record, SRU a doublé sa capacité scientifique, capturant la superbe image en noir et blanc.

Selon la note officielle de la NASA, l’image montre la surface d’Europe à une résolution de 256 à 340 m par pixel. Fait intéressant, SRU a pris le record la nuit, lorsque la seule chose qui illuminait la lune était la lumière réfléchie par les sommets des nuages ​​de Jupiter.

« Cette image révèle un niveau de détail incroyable dans une région qui n’avait pas encore été imagée à une telle résolution et dans des conditions d’éclairage aussi révélatrices », a déclaré Heidi Becker, chercheuse principale à la SRU, dans le communiqué. « À l’aide d’un appareil photo traqueur d’étoiles pour la science est un excellent exemple des capacités d’innovation de Juno. Ces fonctionnalités sont si intrigantes. Comprendre comment ils se sont formés – et comment ils se connectent à l’histoire d’Europe – nous renseigne sur les processus internes et externes qui façonnent sa croûte de glace.

Comme le souligne le site Web espace.comle principal objectif scientifique de Juno était de se concentrer sur la planète Jupiter, mais lorsque la mission a été prolongée jusqu’en 2021, les scientifiques ont réservé du temps d’observation pour trois des quatre principales lunes de la géante gazeuse.

En juin de l’année dernière, Juno a survolé de près Ganymède, la plus grande lune de tout le système solaire, obtenant des images époustouflantes.

« Avec ce survol d’Europe, Juno a déjà vu de près deux des lunes les plus intéressantes de Jupiter, et leurs croûtes glacées sont très différentes l’une de l’autre », a déclaré Scott Bolton, physicien au Institut de recherche du sud-ouest et chercheur principal du projet Juno. « En 2023, Io, le corps le plus volcanique du système solaire, rejoindra le club. »

Les scientifiques analysent toujours les données recueillies lors du récent survol rapproché d’Europe, dans l’espoir d’en savoir plus sur ce monde intrigant.

Prévue pour un lancement en 2024, dans le seul but d’étudier cette lune de Jupiter, la mission Europa Clipper, également de la NASA, pourrait avoir une chance de révéler si l’étoile abrite ou non une vie extraterrestre.

