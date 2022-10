Le changement climatique déclenche des « divorces » d’oiseaux monogames

Des études suggèrent qu’environ 90% des oiseaux sont monogames, y compris les espèces marines. Mais, comme nous le savons tous, la vie conjugale n’est pas toujours facile et beaucoup finissent par divorcer, même dans le monde des oiseaux. Et le changement climatique pourrait être en partie responsable de ces séparations.

Des études montrent que 90% des couples d’albatros à sourcils noirs passent toute leur vie ensemble. Image : Giedriius –

Comme la plupart des oiseaux de mer, les albatros à sourcils noirs forment des couples monogames qui peuvent rester ensemble tout au long de leurs 70 ans de vie. Selon les estimations, un peu moins de 4 % de ces couples se séparent chaque année. Cependant, avec les changements de température, ce taux atteint près de 8 %.

En analysant les données recueillies au cours de 18 années d’observations approfondies, une équipe des îles Falkland, un archipel isolé de l’Atlantique Sud appartenant au Royaume-Uni, enquête sur les raisons du divorce chez les oiseaux de cette espèce qui y vivent.

Selon une étude publiée dans la revue Actes de la Royal Society, les conditions environnementales affectent profondément la survie des animaux et leur capacité à se reproduire – ce qui est à son tour un facteur décisif dans les séparations. Les chercheurs suggèrent que dans des environnements plus hostiles – qui pourraient conduire à moins de succès reproductif – le divorce pourrait être plus courant.

À chacun le sien : le changement climatique pourrait être à l’origine de divorces d’albatros. Image : Thomas Labriekl –

Lorsque les océans sont plus chauds, les albatros doivent travailler plus dur pour trouver de la nourriture. Dans cet effort, les animaux peuvent se retrouver blessés ou avoir des problèmes de santé.

Selon l’étude, les oiseaux peuvent blâmer à tort leur partenaire pour leurs propres difficultés (comme s’ils souffraient parce que leur partenaire ne fait pas l’effort de s’occuper de leur poussin, pas parce que l’environnement est nocif).

Comme pour les humains, dans le cas des oiseaux, le divorce peut être bénéfique, mais il a aussi des inconvénients. Dans certaines populations d’oiseaux de mer, les couples nouvellement formés réussissent moins bien à élever leurs petits. Si le changement climatique augmente les taux de divorce, cela pourrait avoir un impact sur le nombre de nouveaux albatros arrivant dans le monde, réduisant ainsi la taille de la population au fil du temps.

Lire la suite:

La recherche suggère que nous devons examiner de plus près si ces types de modèles météorologiques se manifestent dans la vie d’autres espèces, nous montrant les nombreuses façons dont le changement climatique affecte les êtres avec lesquels nous partageons notre monde.

Un autre point réalisé par la nouvelle étude est que les spécimens plus « timides » préfèrent s’abstenir plutôt que de se battre pour la femelle. « Pour la première fois, nous avons démontré le lien entre la personnalité et le divorce chez une espèce animale sauvage », a déclaré Ruijiao Sun, auteur principal de l’étude.

Pour attirer les femelles, les albatros mâles ont une danse très particulière. Dans un groupe de 2 000 individus, les scientifiques ont observé que les plus audacieux peuvent gêner les plus sobres.

Il y a peu de femelles par rapport au nombre de mâles. Par conséquent, ils ont le pouvoir de choisir (et leurs critères). « Si une femme trouve que les chances de reproduction sont faibles avec un partenaire en particulier, elle en cherchera un autre », explique Sun, qui souligne également les taux de séparation plus élevés chez les couples plus jeunes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !