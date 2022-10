Grêle, cyclone et tempête de vent : sept États brésiliens en alerte

Un cyclone extratropical a placé sept États brésiliens en alerte orange d’Inmet ce jeudi (6). Le phénomène devrait apporter des coups de vent, de la grêle et de fortes pluies sur les zones touchées en raison de la combinaison d’une forte chaleur et d’un front froid.

L’alerte couvre principalement les États du sud : Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná. Mais les régions du Mato Grosso do Sul, de São Paulo, du Minas Gerais et de Rio de Janeiro seront également touchées. Le changement de temps a déjà commencé ce matin à certains endroits.

Cyclone et pluie ce week-end

A São Paulo, les températures ont augmenté ce jeudi, avec un maximum de 28°C et devraient apporter de la pluie dès vendredi, avec possibilité de grêle. Samedi, la chaleur devrait baisser, avec des maximales à 26°C. RJ et MG auront également de la chaleur et de la pluie pendant le week-end.

Lire la suite:

Dans les États du sud, des vents allant jusqu’à 70 km/h sont attendus ce jeudi et vendredi les rafales dépasseront les 10 km/h avec le cyclone. La région devrait également connaître de fortes pluies et une baisse des températures au cours du week-end.

« Formés par un couloir d’humidité venant de Bolivie et du Paraguay associé à de la chaleur et de l’humidité, les orages continueront d’agir, ce jeudi (6), dans tout le sud du pays et, plus largement encore, dans les états du Mato Grosso do Sul et São Paulo. Le sud de Goiás et du Mato Grosso, en plus du sud et du sud-ouest de Minas Gerais, seront également touchés », a informé Inmet à propos du cyclone.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !