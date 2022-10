De nouveaux détails sur les photos de James Webb révélés par radiographie

Quatre images capturées par le télescope James Webb ont été récemment améliorées avec l’aide de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA. Le processus a révélé de nouveaux éléments dans les photographies qui n’étaient pas visibles en utilisant James Webb seul, selon l’agence spatiale.

Le James Webb a été développé pour voir l’espace dans l’infrarouge, ses performances sont donc considérablement améliorées lorsque le télescope est associé à un équipement qui capte d’autres longueurs d’onde, comme c’est le cas de Chandra avec des émissions de rayons X.

Images améliorées de James Webb

Un exemple est l’image du Quintette de Stephan capturée par James Webb, qui montre quatre galaxies liées ensemble par un centre gravitationnel fort tandis qu’une cinquième galaxie peut être vue en arrière-plan. Cette photographie montrait des phénomènes jamais vus auparavant par les astronomes, en particulier les résultats d’interactions entre galaxies, comme les « queues » de gaz et les explosions résultant de la formation d’étoiles.

Mais ce n’est pas tout : en combinant cette image avec les données fournies par Chandra, la NASA a découvert une onde de choc inédite. Il a été créé par l’une des galaxies se précipitant à travers l’autre à des millions de kilomètres par heure.

Stephan’s Quintet tel qu’enregistré par James Webb et amélioré par Chandra | Crédits : NASA.

Une autre collision cosmique a été révélée par Chandra dans la photographie que James Webb a prise de la lointaine galaxie Cartwheel, qui a pris une forme unique lorsqu’elle est entrée en collision avec une galaxie plus petite il y a 100 millions d’années. Lorsque la plus petite galaxie a traversé le centre de Cartwheel, elle a également commencé une intense formation d’étoiles. Les données de Chandra révèlent des rayons X dans la galaxie Cartwheel émis par des gaz surchauffés et des étoiles qui explosent.

Photo de Cartwheel Galaxy prise par James Webb et améliorée par Chandra | Crédits : NASA.

La troisième image montre un amas de galaxies appelé SMACS J0723, situé à 4,2 milliards d’années-lumière de la Terre. La contribution de Chandra à cet enregistrement révèle une concentration de gaz chauffé à des dizaines de millions de degrés Celsius.

Photo d’amas de galaxies améliorée par Chandra | Crédit : NASA.

Le quatuor de nouvelles images est complété par la célèbre photographie des falaises cosmiques de la nébuleuse Carina au bord de la région de formation d’étoiles de NGC 3324, qui a enchanté le monde entier lors de son lancement.

L’image améliorée par Chandra révèle plus d’une douzaine de sources de rayons X, dont la plupart sont des étoiles situées dans la région extérieure d’un amas d’étoiles dans la nébuleuse Carina. Ces étoiles ont entre 1 million et 2 millions d’années, ce qui les rend très jeunes en termes cosmiques. Ces données supplémentaires de Chandra sont particulièrement utiles pour nous aider à identifier les jeunes étoiles de la nébuleuse Carina et à les distinguer des étoiles plus anciennes de la Voie lactée.

Photographie célèbre des falaises cosmiques de la nébuleuse Carina, prise par James Webb et maintenant améliorée par Chandra | Crédit : NASA.

