Regardez la mission SpaceX Crew-5 arriver à la Station spatiale internationale

Près de 30 heures après le décollage, la mission Crew-5, dirigée par SpaceX sous contrat avec la NASA, devrait accoster à la Station spatiale internationale (ISS) en fin d’après-midi de ce jeudi (6), si tout se passe comme prévu. .

Selon un communiqué publié par l’agence spatiale, la capsule Crew Dragon Endurance devrait s’amarrer au laboratoire orbital à 17h57 (GMT), les écoutilles s’ouvrant à 18h42. La cérémonie d’accueil menée par les résidents de l’ISS aura lieu à 21h15. Toutes ces étapes seront diffusées en temps réel par NASA TV.

La fusée Falcon 9, surmontée de la capsule SpaceX Crew Dragon Endurance, est lancée ce mercredi (5) vers la Station spatiale internationale. Image : Télévision de la NASA

Diffusé en direct via Apparence numérique, Crew-5 a été lancé mercredi (5), à 13 heures, depuis la plate-forme 39A du Kennedy Space Center de la NASA, en Floride. À bord de la capsule Endurance, amarrée au sommet d’une fusée Falcon 9, se trouvait un équipage composé de deux astronautes de l’agence spatiale américaine, Josh Cassada et Nicole Mann (la première femme autochtone en mission spatiale de longue durée), en plus du Japonais Koichi Wakata et la cosmonaute Anna Kikina (la première personne d’origine russe à piloter un vaisseau spatial privé américain).

Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann et Koichi Wakata : un Russe, un Américain, un Amérindien et un Japonais composent l’équipage de la mission SpaceX Crew-5. Image : Divulgation NASA/SpaceX

Environ trois minutes après le décollage, la séparation des deux étages de la fusée a eu lieu, le propulseur réutilisable atterrissant à 13h10 sur le ferry du drone. Lisez simplement les instructionsstratégiquement positionné dans l’océan Atlantique.

Au cours du séjour d’environ 180 jours sur l’ISS, l’équipage mènera plus de 200 expériences scientifiques et démonstrations technologiques dans des domaines tels que la santé humaine et les systèmes de carburant lunaires.

