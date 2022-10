Le parc abritant un supervolcan a subi plus de 500 tremblements de terre en septembre

En septembre, 510 tremblements de terre ont frappé une seule région du parc national de Yellowstone, située dans une zone qui s’étend sur les États américains du Wyoming, du Montana et de l’Idaho, un nombre presque le double de la moyenne.

Selon l’US Geological Survey (USGS), les tremblements se sont produits près du lac Grizzly, dans la région nord-ouest du parc, entre les régions de Norris et de Mammoth, dans le cadre d’un « essaim » de tremblements de terre qui a commencé en juillet. Depuis lors, il y a eu environ 800 tremblements de terre en tout.

Tous les épisodes enregistrés en septembre étaient de petite taille. Dans tout le parc, le plus important a été un tremblement de terre de magnitude 3,9. Un tremblement de terre d’une telle ampleur peut être ressenti, mais il cause rarement plus que des dommages mineurs aux structures ou aux objets.

Le diagramme montre l'activité volcanique à Yellowstone.

D’après le site newsweek, le parc national de Yellowstone est l’une des zones les plus sismiques des États-Unis, connue non seulement pour les centaines de petits tremblements de terre qui s’y produisent chaque année, mais aussi pour ses nombreux geysers géothermiques et sources chaudes. Il abrite également le supervolcan Yellowstone.

Tout cela est dû au fait que le parc se trouve au sommet d’un vaste réseau de failles tectoniques – des fractures entre deux blocs de roche qui leur permettent de se déplacer les uns avec les autres. Ce mouvement peut libérer d’énormes quantités d’énergie, ce qui provoque les tremblements de terre.

Ainsi, Yellowstone a tendance à subir des tremblements de terre séquentiels en raison du mouvement des fluides volcaniques le long des fractures dans les roches souterraines.

Mike Poland, physicien de l’USGS et chercheur en charge de l’Observatoire du volcan Yellowstone, a déclaré à la publication que si le nombre récent de tremblements de terre près du lac Grizzly était supérieur à la moyenne – qui, selon lui, variait de 150 à 200% par mois – ce n’est pas rare.

« Il y a eu de nombreux mois où nous avons vu 800 à 1000 tremblements de terre », a déclaré Poland. « Par exemple, en juillet 2021, il y a eu un essaim de plus de 800 tremblements de terre sous le lac Yellowstone en 10 jours. »

Selon la Pologne, le plus grand essaim de ces dernières années s’est produit entre juin et septembre 2017, lorsque plus de 2 400 tremblements de terre ont frappé la zone située entre le lac Hebgen et le bassin de Norris Geyser, qui est la région la plus sismiquement active du parc.

« Il n’y a pas de forte saisonnalité pour ces essaims, car ils peuvent également se produire en hiver, comme en février 2018, lorsqu’un essaim de plus de 500 tremblements de terre localisés s’est produit dans la même plage générale, du lac Hebgen au bassin de Norris Geyser », a-t-il déclaré. Pologne.

« Cette zone a beaucoup de failles préexistantes, et lorsque les eaux souterraines interagissent avec elles, vous avez des tremblements de terre », a-t-il expliqué. « La région a également été touchée par le tremblement de terre du lac Hebgen en 1959, elle est donc de toute façon plus sujette aux petits événements. »

Il dit que c’est ce qui fait de cette région la partie la plus sismiquement active de Yellowstone.

