Une énorme lune perdue pourrait être à l’origine de l’inclinaison d’Uranus

Uranus est probablement la planète la plus étrange du système solaire. L’atmosphère est composée d’un mélange d’hydrogène, d’hélium et d’éléments plus lourds qui restent figés dans ses nuages ​​glaciaires, provoquant la couleur bleue caractéristique de ce monde où de nombreux chercheurs pensent que les diamants peuvent pleuvoir. Mais, sans aucun doute, sa position « de côté » est l’un des aspects qui attirent le plus l’attention.

Certaines lignes de recherche soutiennent qu’un fort impact était responsable de l’inclinaison d’Uranus. Image : Vecteurs acryliques –

À un moment donné de son histoire, la géante de glace, qui compte plus d’une douzaine d’anneaux et environ 27 lunes autour d’elle, a subi un processus qui l’a laissée tourner fortement inclinée : à 98 degrés.

Il a la plus grande inclinaison du système solaire, tournant presque parfaitement perpendiculairement à la direction de son orbite, tandis que le reste s’incline au maximum d’un angle de 30 degrés.

De nombreux astronomes soupçonnent qu’une série d’impacts puissants au début de la formation d’Uranus ont réussi à la renverser, mais de nouvelles recherches suggèrent une cause beaucoup moins violente : la disparition de l’un de ses satellites naturels.

L’ensemble du système Uranus est tourné sur le côté, affectant non seulement la rotation de la planète, mais aussi ses anneaux et ses lunes, qui orbitent autour d’elle perpendiculairement à son mouvement autour du Soleil.

L’étrange inclinaison d’Uranus est particulièrement inhabituelle étant donné que la géante glacée voisine Neptune a une inclinaison normale, bien que les deux partagent probablement des histoires de formation similaires. Alors qu’est-ce qui n’allait pas avec Uranus ?

Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps qu’au moins un impact géant s’est produit lors de sa formation. La bonne collision au bon moment fournirait suffisamment d’énergie pour pousser Uranus alors qu’elle était encore dans son stade protoplanétaire, et la planète ne s’en est jamais remise.

D’après le site espace.com, certaines preuves peuvent étayer ce point de vue. Le système solaire était un endroit assez violent dans ma jeunesse, donc un rocher géant qui le traversait aurait pu faire des dégâts.

Cependant, l’hypothèse d’impact présente également des faiblesses.

Premièrement, il n’y avait pas qu’un seul gros rocher voyageant autour du système solaire primitif à la recherche d’une cible malchanceuse. En fait, il y en avait des milliers. Ainsi, toutes les planètes, en particulier les plus extérieures, ont probablement subi de nombreuses collisions lors de leur formation. Même les planètes intérieures n’ont pas été épargnées : la Terre, par exemple, a été frappée très tôt par une protoplanète de la taille de Mars, donnant naissance à la Lune.

Toutes les planètes, en particulier les plus extérieures (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune), ont probablement subi de nombreuses collisions lors de leur formation au début du système solaire. Image : Nemes Laszlo –

Donc si Uranus a été frappé assez fort pour le renverser, pourquoi pas les autres planètes ?

Nous nous retrouvons devant un dilemme. Peut-être que le pauvre Uranus était en fait extrêmement malchanceux – et il existe des simulations qui soutiennent l’idée de l’impact qui l’aurait fait basculer. Mais la « malchance » ou la « chance » ne satisfait pas l’astronomie. Il faut épuiser toutes les autres options avant de recourir au hasard.

Le « vuco-vuco » du système solaire primitif

Une équipe de scientifiques suggère une hypothèse, décrite dans un nouveau document mis à disposition sur le service prépresse o arXiv.org et déjà accepté pour publication dans la revue Astronomie et astrophysique.

Selon l’étude, le système solaire primitif ne ressemblait pas beaucoup à ce qu’il est aujourd’hui. Les planètes géantes, en particulier, se sont probablement formées beaucoup plus près les unes des autres et du Soleil.

Au fil du temps, les interactions entre eux et avec les planétésimaux errants ont emmené Uranus et Neptune plus loin. En fait, certains modèles du système solaire indiquent même l’existence d’une cinquième planète massive qui a été éjectée au cours de ces processus migratoires.

Chacune des planètes géantes s’est formée avec une collection de lunes, mais ces lunes ont été remaniées au fur et à mesure que les planètes migraient. Avec toute la dynamique gravitationnelle compliquée en cours, certaines planètes ont perdu des lunes tandis que d’autres en ont gagné de nouvelles. Sur cette base, Uranus pourrait être entourée d’une lune massive suffisamment grande pour interférer avec la rotation de la planète.

Uranus a probablement commencé avec une inclinaison aléatoire mais faible. Au fil du temps, cette inclinaison précède, comme disent les astronomes, l’alternance du sens de rotation de la planète.

Lire la suite:

Force gravitationnelle de la lune errante « attirant » Uranus

Normalement, un satellite naturel n’affecte ni n’est affecté par la précession de l’inclinaison de sa planète. Mais il est possible qu’une lune reste coincée dans un modèle de résonance, dans lequel la période de temps requise pour la précession coïncide avec un nombre entier d’orbites de cette lune.

Une lune assez grande exercerait-elle suffisamment de force gravitationnelle pour « tomber » Uranus ? Image : Uranus – Anna Marin N/ Lune – Cocozero ()

Une telle résonance permet à l’attraction gravitationnelle de la lune de « tirer » doucement la planète, renforçant la précession. C’est comme une corde invisible attachée au sommet de la planète : sur des millions d’années, cette inclinaison devient de plus en plus raide. Lorsque cela se produit, l’orbite de la lune se rapproche de la planète.

Les chercheurs ont découvert que si Uranus avait une lune suffisamment grande, elle serait capable, en quelques centaines de millions d’années, de tirer l’inclinaison de la planète au-dessus de 80 degrés. Pour terminer le travail, le satellite entrerait en collision avec Uranus, laissant son inclinaison à sa valeur actuelle.

Ce scénario expliquerait pourquoi Uranus est si unique : elle pourrait avoir une lune suffisamment grande (assez courante) pour qu’elle entre en résonance (ce qui n’est plus assez courant pour s’attendre à ce que Neptune fasse de même).

