Impressionnante tache de lave photographiée depuis l’espace par l’ISS

Un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a réussi à capturer une grande tache faite par une ancienne coulée de lave qui parcourt, comme une cicatrice sombre, le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Carrizozo Malpaís est le nom avec lequel la coulée de lave basaltique, qui couvre une superficie de 337 kilomètres carrés et mesure environ 80 kilomètres de long, a été nommée.

Selon l’US Geological Survey (USGS), cette coulée de lave, issue d’un volcan bouclier, est considérée comme l’une des plus importantes à s’être formées sur Terre au cours des 10 000 dernières années. On estime que cette structure a commencé à se former il y a 5 000 ans et que tout le processus de consolidation de l’endroit, comme vous pouvez le voir aujourd’hui, s’est déroulé sur une période comprise entre 20 et 30 ans.

Lire la suite:

L’image publiée par la NASA a été prise lors de l’expédition 67 depuis la Station spatiale internationale et est l’une des plus détaillées jamais prises de la plaque de lave de Carrrizozo Malpa.

Image : Photographie prise d’un patch de lave basaltique au Nouveau-Mexique (USA). Crédits : Observatoire de la Terre de la NASA

Les volcans sombres crachent de grandes quantités de lave, qui forment progressivement une large montagne qui ressemble à un bouclier. Selon l’USGS, après que cet événement ait craché une quantité inhabituellement importante de lave, le volcan s’est endormi.

La lave permet la prolifération de diverses espèces végétales

Le « petit pic noir », comme l’endroit exact où la majeure partie de la lave s’est répandue, est connu pour être à l’extrémité nord de la tache sombre. Selon l’Observatoire de la Terre, l’aspect irrégulier et texturé du terrain basaltique est le résultat de la diffusion de la lumière par les fissures, les effondrements et les dépressions de la roche volcanique.

Malgré leur apparence sans vie, vues d’en haut, plusieurs espèces de plantes habituées au climat désertique, telles que les cactus, les genévriers et d’autres espèces, peuvent pousser dans ce type de terrain. L’ancien champ de lave peut sembler sans vie d’en haut, mais plusieurs espèces de plantes du désert telles que les figues de Barbarie (Opuntia), les plantes vivaces à fleurs et les genévriers peuvent pousser dans le magma gelé, selon l’Observatoire de la Terre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !