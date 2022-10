Un serpent au venin hautement mortel se trouve dans une couleur rare en Australie

Un serpent très venimeux, Pseudonaja textilis, responsable du plus grand nombre de décès par morsure de serpent en Australie, a été trouvé dans une couleur particulièrement inhabituelle, rarement vue même par les passionnés du thème : l’orange.

Récemment, deux serpents bruns venimeux ont été capturés dans un parking du Queensland, en Australie. Le reptile en question fait partie de la famille des elapidae — au même titre que la vipère —, qui est composée de serpents venimeux qui ont des dents qui injectent du venin dans leurs mâchoires.

À l’époque, celui qui effectuait la capture des animaux était l’administrateur de Jake’s Reptile Relocations. Jake Stinson, le sauveteur, a publié des images des serpents sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette espèce a généralement une teinte brune, rouge ou noire, et trouver une variété orange est quelque peu inhabituel.

Image : Photographie d’un serpent trouvé par l’enthousiaste Jake Stinson. Crédits : Jake Stinson

Dans une déclaration à Newsweek, Stinson a déclaré: « Ce spécimen orange est un exemple parfait pour montrer que les serpents » bruns « se trouvent dans de nombreuses couleurs différentes. » Cette variété confond les gens, qui ne sont pas des experts, dans l’identification de ces animaux. Il ajoute que « rencontrer des animaux uniques, que de nombreux passionnés comme moi vivent toute leur vie sans rencontrer, ajoute un lien particulier à mon travail avec la faune locale ».

« Si des gens entrent en contact avec des serpents potentiellement dangereux, il est important de se rappeler qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec vous et que leur objectif n’est pas d’être vus. Ces rencontres ne se produisent que lorsqu’ils sont de passage », a déclaré Stinson.

Le venin de serpent est dangereusement mortel

Le venin du serpent brun est composé d’une neurotoxine qui provoque une paralysie progressive des nerfs du cœur, des poumons et du diaphragme de la victime. Cette situation génère l’étouffement de la personne atteinte. Par ailleurs, il existe d’autres toxines qui provoquent la coagulation du sang et entraînent des convulsions, un arrêt cardiaque, des lésions rénales et des saignements. Ces conséquences configurent le haut danger de ce serpent.

Ces serpents se nourrissent généralement d’une variété de petits animaux tels que les grenouilles, les oiseaux, les rats et les souris. Cependant, lorsqu’ils sont élevés en captivité, ils peuvent même se manger, surtout dans des conditions exiguës.

