Le télescope James Webb voyage-t-il dans le temps ?

Le télescope James Webb a fait ses débuts mondiaux en publiant une photographie historique prétendue être l’image la plus profonde jamais prise de l’univers. Mais cela indique plus qu’il n’y paraît : en enregistrant des coins aussi éloignés de l’espace, le télescope voyage également dans le temps. Mais comment est-ce possible ?

« Les télescopes peuvent être des machines à voyager dans le temps. Regarder dans l’espace, c’est comme regarder dans le passé », ont expliqué les scientifiques de la NASA sur WebbTelescope.org. « Cela peut sembler magique, mais c’est quelque chose de très simple : la lumière a besoin de temps pour parcourir de longues distances avant de nous atteindre. »

En fait, même si elle atteint une vitesse incroyablement rapide (environ 1 milliard de km/h), toute la lumière que nous voyons – même la lueur d’une ampoule dans la même pièce – met du temps à atteindre nos yeux. Mais lorsqu’il s’agit d’objets éloignés dans l’espace, comme une étoile, cette lumière met beaucoup plus de temps à nous parvenir.

Dans le cas du Soleil, l’étoile la plus proche de nous, située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, la lumière émise par celui-ci met environ 8 minutes et 20 secondes pour arriver jusqu’ici. Ainsi, lorsque nous regardons le Soleil, nous ne le voyons pas maintenant, mais tel qu’il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Nous voyons le passé.

Première image publiée par James Webb | Crédit : NASA.

James Webb, un explorateur du temps

Bien que, comme expliqué ci-dessus, vous n’ayez pas besoin d’un télescope puissant pour voir le passé, les choses changent lorsque l’intention est de plonger dans le passé lointain, comme, voyons… l’émergence de l’univers.

Dans cette tâche, James Webb est exceptionnel. Il peut non seulement capturer des images détaillées de galaxies lointaines, mais également identifier la lumière à des longueurs d’onde invisibles à l’œil humain, telles que les ondes infrarouges.

Lire la suite:

Beaucoup de choses, y compris les humains, émettent de la chaleur par ondes infrarouges. Lorsqu’elles sont capturées par un équipement spécialisé, ces ondes peuvent révéler certains des objets les plus difficiles à trouver dans l’univers, car le rayonnement infrarouge peut traverser des régions denses et «enfumées» de l’espace beaucoup plus facilement que la lumière visible à l’œil humain. De nombreuses étoiles et galaxies lointaines ne sont connues que parce que nous sommes capables d’identifier leurs émissions invisibles grâce à notre technologie.

Ce n’est qu’ainsi que James Webb peut nous montrer des objets si éloignés que leur lumière a été émise il y a plus de 13 milliards d’années, lorsque l’univers n’était qu’un bébé.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !