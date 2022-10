Comprendre ce qu’est l’intrication quantique, le domaine d’étude du lauréat du prix Nobel de cette année

Ce mardi (4), l’Institut Nobel a décerné le prix Nobel de physique de cette année aux chercheurs Alain Aspect (France), John Clauser (USA) et Anton Zeilinger (Autriche) pour leurs recherches en mécanique quantique. Les chercheurs se partageront le prix de dix millions de couronnes suédoises (R$ 4,7 millions).

Le trio s’est concentré sur l’une des ramifications de la physique quantique, l’intrication quantique. Les états quantiques dits intriqués se produisent lorsque deux particules subatomiques se comportent comme une seule, même lorsqu’elles sont séparées.

Les travaux de ces chercheurs pourraient être révolutionnaires dans les décennies à venir, car ils pourraient ouvrir la voie à une nouvelle génération d’ordinateurs puissants et de systèmes de télécommunications impossibles à pirater.

Qu’est-ce que l’intrication quantique ?

Comme indiqué précédemment, l’intrication quantique se produit lorsque deux ou plusieurs particules de taille quantique (généralement des photons, qui sont des particules de lumière) entretiennent un lien fort entre elles lorsqu’elles sont éloignées l’une de l’autre et sans aucune connexion physique. L’état partagé des particules peut être leur énergie ou leur spin.

La base théorique est ancienne, datant de 1960 et a été conçue par le physicien nord-irlandais John Stewart Bell. Cependant, le trio lauréat du prix Nobel était chargé de mener les expériences nécessaires pour prouver la théorie et qu’elle a des utilisations pratiques.

« J’ai toujours été intéressé par la mécanique quantique depuis les premiers instants où j’ai lu à ce sujet. Et j’ai été vraiment impressionné par certaines des prédictions théoriques, car elles ne correspondaient pas aux intuitions habituelles que vous pourriez avoir », a déclaré Zeilinger à BBC News.

Dans quelles applications l’intrication quantique peut-elle être utilisée ?

Les utilisations pratiques de l’intrication quantique ne sont plus nouvelles. Les plus célèbres – connus – sont peut-être les ordinateurs quantiques, des équipements puissants qui peuvent occuper des pièces et plus de pièces, d’étages et d’étages (comme les ordinateurs à vannes de la première moitié du XXe siècle), dotés d’un refroidissement puissant et capables de résoudre des problèmes très complexes. .

Son autre usage est relativement lié, puisqu’il s’agit de la cryptomonnaie, qui, avec l’exploitation aiguë de l’intrication quantique, peut effectivement devenir 100% inviolable, puisqu’un espion, par exemple, ne pourrait pas briser la sécurité des communications privées.

« Ceci est utile pour les militaires et les banques, etc., dans les communications sécurisées », a déclaré John Clauser. « La plus grande application que je connaisse a été faite par les Chinois, qui ont lancé il y a plusieurs années des satellites qu’ils utilisent pour des communications sécurisées sur des milliers de kilomètres. »

L’« ouverture » de cet « océan » de possibles par les trois physiciens permet à la communauté scientifique de continuer à améliorer les usages actuels de l’intrication quantique, ainsi que de préparer et d’anticiper l’émergence de nombreuses autres applications.

Avec des informations de la BBC et de l’UOL

