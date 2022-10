Source de météorites assombries identifiée dans la ceinture d’astéroïdes

Un article a souligné qu’un astéroïde, nommé 1998 OR2, a été identifié comme une source potentielle de météorites assombries par les chocs. Cet objet, situé dans la ceinture d’astéroïdes près de la Terre, mesure environ 2,4 kilomètres de large et s’est approché de la Terre en avril 2020.

Selon l’auteur principal de l’étude, Adam Battle, « l’assombrissement par choc est un processus d’altération causé lorsque quelque chose impacte un corps planétaire avec une force suffisante pour que les températures fondent partiellement ou complètement ces roches et modifient ainsi leur apparence autant que possible. à l’œil humain et dans nos données.

Battle complète le raisonnement en affirmant que « ce processus a été observé dans les météorites à plusieurs reprises, mais n’a été observé dans les astéroïdes que dans un ou deux cas dans la ceinture principale d’astéroïdes, qui se trouve entre Mars et Jupiter ».

Le co-auteur de l’étude, Vishnu Reddy, a déclaré que « les impacts sont très courants sur les astéroïdes et sur tout corps solide du système solaire, car nous voyons des cratères d’impact sur ces objets à partir d’images d’engins spatiaux ». Reddy affirme que « trouver une météorite de ces astéroïdes sur Terre est assez rare ».

Pour mener cette étude, Battle et Reddy ont utilisé le système RAPTORS, un télescope situé au sommet du bâtiment Kuiper Space Sciences, pour collecter des données sur la composition de la surface de 1998 OR2. Avec ces données, ils ont pu déterminer qu’il ressemblait à un astéroïde chondrite ordinaire, c’est-à-dire composé de minéraux tels que l’olivine et le pyroxène. Cependant, lorsque l’équipe a analysé les données, l’outil de classification a suggéré que l’astéroïde était plutôt un astéroïde carboné, typiquement sombre et manquant d’informations.

Inadéquation des informations météoriques

Surpris par l’incompatibilité, Battle décida d’approfondir l’enquête. Une cause possible de cet écart pourrait être la météo spatiale, dans laquelle l’exposition à l’environnement spatial provoque des changements à la surface de l’astéroïde. Cependant, si tel était le cas, l’astéroïde semblerait être légèrement plus rouge qu’il ne l’est.

En 2013, lorsque la boule de feu au-dessus de la Russie a produit des météorites aux caractéristiques assombries, l’intérêt des chercheurs s’est encore accru. Avec cette découverte, ainsi que les données précédentes, Reddy a rapidement découvert qu’il y avait des astéroïdes assombris dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

