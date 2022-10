« Je l’ai déjà vécu » : le mystérieux phénomène Déjà Vu est peut-être sur le point d’être résolu

Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que vous avez vécu la même situation auparavant, même si vous n’avez jamais réellement vécu ce moment ? Ce phénomène, connu sous le nom de Déjà Vu, intrigue depuis longtemps les philosophes, les neurologues et les chercheurs.

À partir de la fin du 19e siècle, de nombreuses théories ont commencé à émerger sur ce qui pourrait causer Déjà Vu, qui indique « déjà vu » en français.

Comment expliquer ce sentiment de déjà connaître un lieu sans jamais y être allé auparavant ? Image : Abhi12007 –

Certains d’entre eux ont suggéré que, peut-être, le phénomène est dû à un dysfonctionnement mental ou à une sorte de problème cérébral. Certains courants prétendent qu’il s’agit d’un « hoquet temporaire » dans le fonctionnement normal de la mémoire humaine.

Cependant, aucune de ces lignes n’aurait de fondement scientifique, restant toutes dans le domaine du paranormal.

Du surnaturel au scientifique

Dans un article publié sur le site La conversationAnne Cleary, professeur de psychologie cognitive à la Colorado State University aux États-Unis, explique qu’au début de ce millénaire, un scientifique du nom d’Alan Brown a décidé de revoir tout ce que les chercheurs avaient écrit sur Déjà Vu jusque-là.

La chercheuse Anne Cleary, de la Colorado State University, aux États-Unis, a réuni une équipe de scientifiques pour enquêter sur le phénomène Déjà Vu. Image : Université d’État du Colorado

« Une grande partie de ce qu’il a pu trouver avait une saveur paranormale, ayant à voir avec le surnaturel – des choses comme des vies antérieures ou des capacités psychiques », a rapporté Anne. « Mais il a également trouvé des études qui ont interrogé des gens ordinaires sur leurs expériences avec Déjà Vu. »

À partir de ce matériel, Brown a pu tirer quelques idées de base sur le phénomène. « Par exemple, il a constaté qu’environ les deux tiers des personnes expérimentent Déjà Vu à un moment donné de leur vie. Il a déterminé que le déclencheur le plus courant est une scène ou un lieu, et le deuxième déclencheur le plus courant est une conversation.

Selon Anne, Brown a également rapporté des indices sur plus d’un siècle ou plus de littérature médicale d’une association possible entre Déjà Vu et certains types d’activité convulsive dans le cerveau.

« La critique de Brown a amené le sujet de Déjà Vu dans le domaine de plus courant dominant, car il est apparu à la fois dans une revue scientifique que les scientifiques qui étudient la cognition ont tendance à lire, ainsi que dans un livre destiné aux scientifiques », a déclaré Anne. « Son travail a servi de catalyseur aux scientifiques pour concevoir des expériences afin d’étudier Déjà Vu. »

Motivée par le travail de Brown, Anne a réuni son équipe de recherche pour mener des expériences afin de tester des hypothèses sur les mécanismes possibles de Déjà Vu. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Routledge.

« Nous avons étudié une hypothèse presque centenaire qui suggérait que le phénomène pouvait se produire lorsqu’il existe une similitude spatiale entre une scène actuelle et une scène non rappelée dans votre mémoire », a expliqué le chercheur.

Les psychologues de la Gestalt appellent cela l’hypothèse de la familiarité. Anne illustre : « Imaginez que vous passez devant le poste des infirmières dans une unité hospitalière en allant rendre visite à un ami malade. Bien que vous n’ayez jamais été dans cet hôpital auparavant, vous êtes submergé par un sentiment que vous avez.

Selon l’étude d’Anne, la cause profonde de cette expérience de Déjà Vu est peut-être que la disposition de la scène, y compris la disposition des meubles et des objets particuliers dans l’espace, est la même que celle d’une scène différente que vous avez vécue dans le passé. « Peut-être que la façon dont le poste de soins infirmiers est situé – les meubles, les articles sur le comptoir, la façon dont il se connecte aux coins du couloir – est la même qu’une série de tables de réception et de meubles dans un couloir à l’entrée d’un événement l’école que vous fréquentiez un an plus tôt ».

Selon l’hypothèse de la familiarité de la Gestalt, si cette situation précédente avec une mise en page similaire à celle actuelle ne vous vient pas à l’esprit, vous pourriez vous retrouver avec un fort sentiment de familiarité pour la situation actuelle.

Comment les scientifiques ont étudié Déjà Vu

Pour étudier cette idée en laboratoire, l’équipe dirigée par Anne a utilisé la réalité virtuelle pour placer les gens dans des scènes. « De cette façon, nous pourrions manipuler les environnements dans lesquels les gens se trouvaient – certaines scènes partageaient la même disposition spatiale tout en étant distinctes », a déclaré Anne.

Comme l’avait prédit l’équipe, Déjà Vu était plus susceptible de se produire lorsque les gens se trouvaient dans une scène contenant le même arrangement spatial d’éléments qu’une scène précédente qu’ils avaient vue mais dont ils ne se souvenaient pas.

Cette recherche suggère qu’un facteur contributif à Déjà Vu pourrait être la similitude spatiale d’une nouvelle scène avec une scène en mémoire qui ne peut pas être consciemment rappelée à l’esprit pour le moment.

« Pour autant, cela ne veut pas dire que la similarité spatiale est la seule cause de Déjà Vu », souligne le chercheur. « Très probablement, de nombreux facteurs peuvent contribuer à rendre une scène ou une situation familière. »

Selon Anne, d’autres recherches sont en cours pour étudier d’autres facteurs possibles en jeu dans ce mystérieux phénomène.

