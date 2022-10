La fin des débris spatiaux en orbite terrestre pourrait être proche

Un vol SpaceX a réalisé une expérience historique Nanoracks qui peut aider les agences spatiales et les gouvernements à faire face aux débris dangereux trouvés dans l’espace et en orbite terrestre. La société spatiale a hébergé un robot utilisé pour lisser le métal par friction.

C’est peut-être la solution tant souhaitée par le gouvernement américain et les entreprises privées pour protéger l’espace terrestre des objets non gouvernés et favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace. Ce thème a été très récurrent ces dernières semaines au sein du Congrès et de la Federal Communications Commission américaine.

Cette mission a été appelée Mars Demo-1 Outpost et est destinée à être la première d’une série de démonstrations visant à couper du métal dans l’espace. La technique démontrée dans l’objet de mission Transporter-5 de SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, est appelée « friction milling ».

Selon le présentateur de l’expérience Nanoracks, cette procédure utilise des outils de coupe qui fonctionnent à grande vitesse pour lisser le métal. Dans ce cas, le bras robotique et les échantillons utilisés ont été complètement scellés dans cette expérience comme précaution supplémentaire contre la génération de nouveaux débris spatiaux.

Nanoracks est une société privée de services spatiaux, qui héberge des expériences à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et vise à développer plusieurs stations Outpost qui hébergent des charges utiles à bord d’étages de fusées expirés dans un proche avenir.

Contrôle des débris spatiaux

La première démonstration a eu lieu à bord d’une fusée de covoiturage. Les personnes impliquées dans le projet de débris affirment qu’il reste encore beaucoup à apprendre pour les futures missions jusqu’à ce que cette démonstration devienne une réalité pour toutes les entités participantes : Nanoracks, Voyager et Maxar, qui a fourni le bras robotique.

Une autre mission consistait à découper un objet en acier résistant à la corrosion. Le matériau utilisé est similaire à celui trouvé à l’extérieur d’une fusée United Launch Alliance Vulcan Centaur, mais le robot n’a pas atteint l’objectif.

Dans un communiqué, le vice-président senior des systèmes spatiaux chez Nanoracks, Marshall Smith, a déclaré qu’il enquêterait sur les raisons pour lesquelles la mission ne s’est pas déroulée comme prévu par l’équipe, que ce soit lié au matériau de l’objet utilisé ou à la technique utilisée. .

