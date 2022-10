Des lasers de la NASA braqués sur la forêt amazonienne

Des lasers montés sur la Station spatiale internationale (ISS) pour estimer la biomasse terrestre sont utilisés pour mesurer la dévastation en Amazonie. La mission GEDI (abréviation de Global Ecosystem Dynamics Survey) a identifié certaines poches dans ce bassin tropical qui pourraient faire partie d’initiatives de conservation.

Selon GEDI, le Brésil, bien qu’abritant 60 % de la forêt amazonienne et possédant de vastes étendues de terres, est un pays à faible densité de biomasse aérienne. Cette conclusion est le résultat de l’augmentation des taux de déforestation.

Lire la suite:

Dans la région nord-est, le GEDI a trouvé des valeurs de biomasse plus élevées, principalement au Suriname et en Guyane française, qui, bien qu’elles n’appartiennent pas au Brésil, sont les deux seules régions avec plus de 50 % de la forêt amazonienne. Un autre endroit avec des densités de biomasse élevées se trouve dans le sud-ouest de la forêt amazonienne, dans une grande partie du Pérou.

Outre l’Amazonie, d’autres pays comme les États-Unis et le Paraguay ont également été scannés. Le GEDI a indiqué que ces pays auraient besoin d’améliorer leurs stocks forestiers nationaux. De cette mission, les scientifiques auront plus de base pour déduire l’impact de la déforestation sur le climat.

Image : Photographie aérienne de la forêt amazonienne. Crédits : Curioso.Photography/

Utilisation de lasers pour la recherche forestière

Selon le chercheur principal de l’Amazon Conservation Society, Matt Finer, la cartographie de l’Amazonie « met en évidence plusieurs zones clés pour une conservation spécifique basée sur le carbone, représentant une toute nouvelle ligne de conservation, aux côtés de la biodiversité ancienne ou de la conservation des écosystèmes ». De plus, Finer souligne que « ces données renforcent l’importance des forêts tropicales comme l’Amazonie ».

La mission GEDI a été la première à utiliser des altimètres pour étudier la taille et la structure verticale des arbres. Les calculs sont basés sur le temps qu’il a fallu au faisceau laser pour frapper les surfaces d’un arbre et se réfléchir.

Une autre proposition des chercheurs est de créer une carte 3D de l’Amazonie. Cependant, les données sont encore incomplètes dans toute la région et l’instrument utilisé pour cette mission devrait être retiré au début de l’année prochaine pour faire place à une autre mission autonome. Maintenant, l’équipe GEDI est en pourparlers pour trouver un moyen de poursuivre la mission et d’empêcher l’appareil de brûler dans l’atmosphère.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !