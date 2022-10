Un tsunami causé par un astéroïde qui a tué des dinosaures a frappé la moitié de la planète

Un article paru mardi (4) dans la revue scientifique Avances AGU décrit l’étude menée par des chercheurs américains qui ont découvert que l’impact de l’astéroïde Chicxulub, qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années, a provoqué un tsunami avec des vagues atteignant 1,6 km de haut, qui se sont propagées sur la moitié de la planète.

L’impact de l’astéroïde Chicxulub avec la Terre a provoqué un tsunami avec des vagues atteignant 1,6 km de haut, lors d’un événement qui a mis fin aux dinosaures et à 75% de la vie sur la planète. Image : Elenarts –

Ils ont trouvé des preuves de ce tsunami monumental en analysant les noyaux de plus de 100 endroits à travers le monde et en créant des modèles informatiques des vagues monstres après l’impact de la roche spatiale sur la péninsule mexicaine du Yucatan.

« Le tsunami a été suffisamment puissant pour perturber et éroder les sédiments des bassins océaniques à l’autre bout du monde », a déclaré l’auteur principal de l’article, Molly Range, qui a dirigé l’étude pour sa thèse de maîtrise au Département des sciences de la Terre et de l’environnement. du Michigan, États-Unis.

Sur la base de découvertes précédentes, son équipe a modélisé l’impact de l’astéroïde de 14 km de diamètre qui aurait voyagé à 43 500 km/h, soit 35 fois la vitesse du son, lorsqu’il a frappé la Terre.

Après la collision, de nombreuses formes de vie ont disparu. Non seulement les dinosaures non aviaires ont disparu (seuls les oiseaux, considérés comme des dinosaures vivants, survivent aujourd’hui), mais environ les trois quarts de toutes les espèces végétales et animales ont été décimées par des incendies qui les ont cuits vivants et ont pulvérisé des roches riches en soufre, causant des pluies acides mortelles et un refroidissement global prolongé.

Perturbation causée par le tsunami à la surface de la mer (en mètres) quatre heures après l’impact de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Image : Gamme et al. dans les avances AGU, 2022

Pour comprendre le tsunami qui en a résulté, Molly et son équipe ont étudié la géologie de la Terre, analysant avec succès 120 « sections frontières », des sédiments marins établis juste avant et peu après l’événement d’extinction de masse qui a marqué la fin de la période du Crétacé. « Ces sections de frontière coïncidaient avec les simulations du modèle de la hauteur et de la trajectoire des vagues », a déclaré le chercheur dans une interview avec le site Web. la science en direct.

Selon l’étude, l’énergie initiale du tsunami d’impact était jusqu’à 30 000 fois supérieure à l’énergie libérée par le tsunami formé dans l’océan Indien en décembre 2004, qui a tué plus de 230 000 personnes.

Toujours selon la simulation, dès que l’astéroïde a touché la Terre, il a créé un cratère de 100 km de large et formé un nuage dense de poussière et de suie dans l’atmosphère. À peine 2,5 minutes après l’impact, un rideau d’éjecta a poussé un « mur » d’eau, générant rapidement une vague de 4,5 km de haut, qui s’est effondrée lorsque l’éjecta est retombée à la surface.

Après environ 10 minutes, une vague de 1,6 km de haut à environ 220 km du site d’impact a balayé le bassin versant dans toutes les directions. Une heure après l’impact, le tsunami a quitté le golfe du Mexique et s’est précipité dans l’Atlantique Nord. Au bout de quatre heures, il a traversé la mer d’Amérique centrale – passage qui séparait à l’époque l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud – vers le Pacifique.

Perturbation causée par le tsunami à la surface de la mer (en mètres) 24 heures après l’impact de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Image : Gamme et al. dans les avances AGU, 2022

Selon l’étude, un jour après la collision de l’astéroïde, les vagues ont traversé la majeure partie du Pacifique et de l’Atlantique, pénétrant dans l’océan Indien des deux côtés et touchant la majeure partie des côtes du globe 48 heures après l’impact.

L’eau se déplaçait si vite qu’elle dépassait probablement 600 m/h, une vitesse capable de ronger les sédiments fins du fond marin.

D’autres régions ont échappé à la puissance du tsunami, comme l’Atlantique Sud, le Pacifique Nord, l’océan Indien et ce qui est aujourd’hui la mer Méditerranée, selon l’équipe. Leurs simulations informatiques ont montré que la vitesse des vagues dans ces zones était inférieure au seuil de 640 m/h.

L’équipe a trouvé des affleurements – ou des dépôts rocheux exposés – depuis l’événement d’impact jusqu’aux îles du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 12 000 km du cratère Chicxulub.

Les scientifiques pensaient que ces affleurements provenaient d’une activité tectonique locale, mais en raison de leur âge et de leur emplacement sur la trajectoire modélisée du tsunami, les auteurs de cette étude les ont inclus dans les effets des ondes cheval de l’astéroïde. « Nous pensons que ces dépôts enregistrent les effets de l’impact du tsunami, et c’est peut-être la confirmation la plus révélatrice de l’importance mondiale de cet événement », a déclaré Molly.

Lire la suite:

Bien que les modèles n’aient pas évalué les inondations côtières, ils ont révélé que les vagues de l’océan ouvert dans le golfe du Mexique auraient dépassé 100 mètres, atteignant des hauteurs de plus de 10 mètres lorsque le tsunami s’est approché des régions côtières de l’Atlantique Nord et de certaines parties de la côte de le Pacifique de l’Amérique du Sud.

« En fonction de la géométrie du littoral et de la progression des vagues, la plupart des régions côtières seraient inondées et érodées dans une certaine mesure », ont déclaré les auteurs dans l’étude, selon laquelle tout tsunami historiquement documenté « blanchit » par rapport à un tel impact mondial.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !