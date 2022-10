Milky Way est presque 50% plus léger qu’on ne le pensait

Une équipe composée de scientifiques chinois et australiens a pu mesurer avec précision la masse de la Voie lactée. Ils ont découvert que la galaxie pèse environ 550 milliards de fois plus que le Soleil, ce qui représente un peu plus de la moitié des estimations précédemment évoquées.

Une nouvelle étude souligne que la Voie lactée a un peu plus de la moitié de la masse estimée jusqu’à présent. Image : Vadim Sadovski –

Les résultats qui réfutent la valeur moyenne obtenue par d’autres recherches, d’environ 1 000 milliards de fois la masse du Soleil, ont été décrits dans un article publié ce mois-ci dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society,

« Nos résultats suggèrent que la Voie lactée pourrait être » plus mince « que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Xue Xiangxiang, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Observatoire astronomique national de l’Académie chinoise des sciences (NAOC), à l’agence de presse Xinhua. « Cela indique qu’il y a beaucoup moins de matière noire non lumineuse mais gravitationnelle dans la galaxie qu’on ne l’avait initialement estimé. »

Selon le scientifique, la masse est cruciale pour comprendre la dynamique et le fonctionnement de la galaxie. Cependant, il y avait un degré élevé d’incertitude dans les estimations en raison d’observations limitées.

Dans cette nouvelle approche, les chercheurs se sont appuyés sur les données du télescope à fibre optique multi-objets du ciel à grande surface (LAMOST), un observatoire optique de pointe en Chine, et du satellite Gaia (ESA) de l’Agence spatiale européenne.

Selon Xue, le grand échantillon de données spectroscopiques fournies par LAMOST est l’un des principaux avantages de cette recherche par rapport aux études menées par d’autres équipes scientifiques.

« Non seulement elles sont importantes en nombre et en couverture, mais les données enregistrent également la position tridimensionnelle, la vitesse 3D et l’abondance métallique de chaque étoile », a ajouté Xue, chef de l’équipe composée de scientifiques du NAOC, l’Université chinoise des Trois Gorges. et l’Université de Swinburne Technology, Australie, entre autres institutions.

