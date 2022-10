Un missile balistique sud-coréen tombe en panne, provoquant incendie et panique dans la population

Des responsables ont confirmé mercredi l’écrasement d’un missile balistique dans la paisible ville sud-coréenne de Gangneung. Cet incident s’est accompagné d’un grand incendie et de panique pour la population.

Ce projectile provient d’exercices militaires menés par des responsables sud-coréens et américains en début de semaine, en réponse au tir tiré par la Corée du Nord qui a survolé le Japon et claironné les autorités du pays.

La chute du missile à courte portée Hyunmoo-2 mardi soir (4) n’était pas intentionnelle. Il y a eu un bug, qui a provoqué le crash peu de temps après le lancement. Dans une interview accordée à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, un responsable militaire qui a requis l’anonymat a expliqué que « le propulseur du missile a pris feu, mais sa charge explosive n’a pas explosé ». Les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud se sont déjà exprimés et ont rassuré la population en déclarant que l’accident n’a fait aucune victime et que les causes de l’échec font l’objet d’une enquête.

Certaines images partagées sur les réseaux sociaux montrent un cercle orange brûlant près de la base aérienne de la ville de Gangneung, sur la côte est du pays. Face à ce spectacle effrayant, un responsable de la mairie a déclaré que de nombreux habitants euphoriques appelaient l’entité publique en quête d’informations.

Les habitants pensaient que le missile était un signe avant-coureur de la guerre

L’officier a déclaré que l’armée n’avait pas prévenu à l’avance une éventuelle formation. « Au début, nous ne savions pas ce qui se passait, parce que nous n’avions reçu aucune notification de l’armée au sujet de cette formation », a-t-il dit. C’est une situation très délicate, car Séoul et Pyongyang, respectivement capitales de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, sont techniquement en conflit depuis la guerre de Corée (1950-1953), qui s’est soldée par un armistice plutôt que par un accord de paix.

Face à cette tension historique, les habitants sud-coréens ont cru que lorsque le missile a explosé, une guerre entre voisins avait commencé. Ce sentiment était partagé par les utilisateurs de Twitter qui ont posté des messages disant : « Je pensais qu’il y avait une guerre, mais il s’avère que c’était un entraînement militaire » ; » et « Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour confirmer ? S’il y a une guerre, nous le saurons probablement le lendemain. Malgré les craintes, les affrontements armés entre ces pays sont rares.

