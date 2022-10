Lucky rock : le rover Perseverance prélève son 13e échantillon sur Mars

Près de deux mois après avoir obtenu sa 12e roche sur Mars, le rover Perseverance de la NASA a recommencé à collecter des échantillons de sol locaux, a annoncé mardi le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence sur Twitter.

Maintenant, le populaire robot explorateur de la taille d’une voiture a déjà 13 roches dans sa collection (et tout indique que ce nombre est sur le point d’augmenter). « Un bel endroit pour collectionner Lucky Rock Core #13 ! Nous prélevons actuellement cet échantillon fin, dans le but d’en obtenir un autre comme celui-ci dans ce domaine », lit-on dans le message du JPL.

Alors que le rover agrandit sa collection de roches martiennes, les membres de l’équipe responsables de l’équipement se préparent pour une future phase ambitieuse de la mission : amener ces échantillons sur Terre, très probablement en 2033.

Un effort conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA), la campagne de retour d’échantillons offre une bonne occasion de rechercher des signes de vie ancienne sur Mars, car Jezero Crater, le site d’atterrissage et d’investigation du rover Persévérance, abritait un grand lac et delta fluvial il y a des milliards d’années.

D’après le site espace.com, « Percy » (surnom donné par les techniciens) prélève deux échantillons de chaque roche qu’il fore. De cette façon, le rover gardera un ensemble avec lui et stockera l’autre dans un ou plusieurs « dépôts » sur le sol de Jezero.

Les dépôts représentent une option de secours au cas où il ne serait pas en mesure de transporter les échantillons vers l’atterrisseur qui sera envoyé en mission. Retour d’échantillon de Mars (MSR), la campagne qui vise à rechercher les roches et à les amener pour étude sur Terre. L’atterrisseur embarquera également deux petits hélicoptères, destinés à récupérer un à un les tubes échantillons du dépôt si nécessaire.

Simultanément, la NASA prolonge la mission de l’hélicoptère Ingenuity, qui est arrivé avec Perseverance sur la surface martienne en février 2021, bien au-delà de sa durée de vie. Selon l’agence, le fait que l’hélicoptère se porte bien dans son entreprise encourage le développement d’autres drones à l’avenir – les deux hélicoptères de recherche qui seront lancés par la mission de retour d’échantillons, par exemple, auront une conception très similaire à le sien.

