Une fuite de gaz toxique provoque la mort et l’évacuation de la ville de São Paulo

Une fuite de gaz toxique a provoqué une évacuation dans plusieurs quartiers de Pontal, à l’intérieur de São Paulo. Au moins une personne est décédée et deux autres ont été hospitalisées dans un état grave en raison d’une contamination entre l’aube de mardi dernier (4) et la matinée de ce mercredi (5). La ville a déclaré que tous les services publics, à l’exception de la santé, avaient été suspendus à la suite de l’incident.

La Compagnie environnementale de l’État de São Paulo (Cetesb) a indiqué que les causes de la fuite de gaz toxique sont encore inconnues. Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur la substance qui aurait causé la contamination. Les pompiers travaillent pour identifier la source de la fuite.

Fuite de gaz toxique à Pontal

Les quartiers de Nova Pontal, Jardim Europa, Jequitibá I, II et III, Vila Adelaide et Vila Regina ont reçu des ordres d’évacuation. Certaines zones sont isolées par la Défense Civile. Un gymnase sportif sert d’abri à la population qui a dû quitter son domicile.

Lire la suite:

«Depuis hier soir (10/04), les agents du CETESB interviennent sur une suspicion de fuite clandestine d’un produit chimique, qui n’a pas encore été identifié. Le fait s’est produit dans les environs de la rue Alexandre Andruciolli, dans la commune de Pontal, et outre le CETESB, les pompiers, la police militaire et la protection civile municipale assistent à l’événement », a informé le CETESB dans une note.

« Une partie du bloc a été évacuée par les pompiers et des inspections sont en cours dans les propriétés et les entreprises à proximité, à la recherche de la source de la pollution. Jusqu’à présent, aucune activité n’a été trouvée qui aurait pu causer la contamination. Le CETESB reste sur place pour enquêter sur la cause probable de l’émission de gaz et surveiller la région », complète le texte sur la fuite de gaz toxique.

