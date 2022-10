Vidéo : Alligator saute d’un lac et attrape un drone aux États-Unis

Il y a environ une semaine, un agent immobilier de Floride, aux États-Unis, a eu une grosse frayeur en enregistrant avec son drone à Palm Beach, un village plein de plages et de lagons. Robert Rosetto capturait des images du nouveau bateau de sa petite amie lorsqu’il a repéré un alligator en train de nager et a décidé de rapprocher l’équipement de l’animal pour le filmer.

Après avoir observé l’objet étranger pendant quelques secondes, l’animal a sauté hors de l’eau et a saisi l’appareil, qui a été détruit. « Je n’aurais jamais pensé qu’il se lancerait aussi haut hors de l’eau et attraperait le drone », a déclaré Rosetto. « Je vis en Floride depuis près de 30 ans et je vois souvent des alligators, mais je n’ai jamais rien vu de tel. »

La vidéo montre le moment exact où l’alligator a cassé le drone qui survolait le lagon

Il regrette d’avoir perdu le matériel « tout neuf » qu’il utilisait pour filmer les propriétés qu’il vend. Cependant, il y avait ceux qui ont été amusés par l’incident. « Mon fils de 11 ans pensait que c’était la chose la plus drôle au monde », a déclaré Rosetto au journal. Courrier quotidien.

Les alligators de Floride sont d’excellents sauteurs, et ils le font principalement pour atteindre de hautes branches d’arbres et attaquer des proies volantes ou très grosses. Même au repos, ils sont capables d’atteindre jusqu’à deux mètres si nécessaire.

« Lors de la chasse aux gros animaux, les alligators ont souvent un certain désavantage car ils sont très bas sur le sol », explique le site Web. Floride sauvage. « Pour s’assurer qu’ils ont une chance de tirer un gros animal comme un cerf, l’alligator sautera et visera le cou de la proie dans l’espoir que l’animal perdra l’équilibre et tombera. »

