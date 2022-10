Excréments et arbres utilisés pour le compostage aux États-Unis

Face à un scénario de forte perte de densité d’espèces d’arbres indigènes, dans la zone métropolitaine des grandes villes des États-Unis, l’Université de Yale à partir d’une analyse a révélé que les déchets secs des arbres urbains et les déchets humains pourraient être réutilisés pour faire pousser des cultures. de nouveaux arbres, réduire l’exploitation forestière et les émissions de carbone.

C’est une alternative potentiellement énorme, car les villes américaines génèrent plus de 45 millions de tonnes de déchets d’arbres chaque année. Des estimations récentes du Service forestier du Département de l’agriculture du pays indiquent qu’une espèce indigène sur six risque de disparaître en raison de menaces croissantes.

Les espèces envahissantes, les maladies, le changement climatique, l’exploitation forestière et les incendies de forêt sont les principales causes du défrichement de la végétation indigène. Cette perte devient un problème majeur, car ils constituent un élément essentiel de l’infrastructure verte des villes. Sans l’effet de refroidissement généré par le feuillage, le béton et l’asphalte peuvent se transformer en un îlot de chaleur urbain mortel.

De plus, les arbres agissent positivement dans le contrôle du réchauffement climatique, car ils séquestrent le dioxyde de carbone, l’un des responsables de l’accentuation de l’effet de serre. Le responsable du programme de foresterie urbaine de la Fondation Arbor Day, Pete Smith, a déclaré à Wired que « ce n’est pas une idée nouvelle, elle a juste besoin de l’argent et de la volonté des responsables de la ville pour être plus durable ».

Des chercheurs du Yale Center for Industrial Ecology ont calculé que la conversion des déchets en compost peut être bénéfique pour l’environnement à plusieurs niveaux. Selon les auteurs de l’étude, « ces produits peuvent se substituer à des matières vierges, comme les engrais, et ainsi réduire les impacts environnementaux associés ».

L’un des produits créés grâce au recyclage — le compost — peut alors être réorienté spécifiquement vers le problème de la perte d’arbres en milieu urbain. Pour les arbres, le compost imite le sol de la forêt et aide le sol autour de leurs racines à retenir l’eau et les nutriments, ce qui est essentiel dans les environnements urbains où les arbres peuvent être exposés à des conditions de croissance plus chaudes, plus sèches et plus stressantes. Les résidus d’arbres ne sont pas les seuls produits indésirables qui peuvent être utilisés à cette fin. Une alternative possible pour alimenter les arbres en nutriments est le recyclage des matières fécales.

Les usines de traitement des eaux usées travaillent déjà sur des moyens sûrs d’utiliser les biosolides recyclés (excréments et autres matières organiques), qui passent par les usines de traitement des eaux et finissent souvent dans des décharges ou des incinérateurs.

Des projets de récupération d’arbres sont mis en pratique

DC Water, qui fournit des services d’eau et d’égouts à Washington DC, la capitale américaine, est un exemple d’entreprise développant un produit appelé Bloom, qui tente d’imiter les sols naturels riches en nutriments. L’entreprise prévoit de vendre environ 60 000 tonnes aux agriculteurs, paysagistes et autres clients rien qu’en 2022. Selon le directeur de la récupération des ressources de DC Water, Chris Peot, « l’objectif est de changer l’état d’esprit autour des déchets humains » car « ce n’est pas un problème ». responsabilité; est un atout ».

À Austin, au Texas, les biosolides sont utilisés dans les arrière-cours de la ville, puis séchés pendant plusieurs mois pour créer un produit de sol appelé Dillo Dirt. C’est un produit que la ville fabrique depuis des décennies, et parmi ses nombreuses applications, il est utilisé pour aider à planter et à entretenir des arbres. La ville a réussi à augmenter, depuis 2006, environ 20% de sa couverture végétale.

Des recherches récentes suggèrent que l’effet de refroidissement que l’utilisation de ces matériaux peut avoir sauvera des vies, principalement grâce à la capacité des arbres à atténuer la hausse rapide des températures de surface urbaines.

Il est clair que le recyclage des arbres et des déchets humains ne suffit pas pour favoriser la croissance des arbres dans les villes. D’autres mesures de conservation, principalement, doivent être prises. Cependant, le recyclage peut être très utile pour aider à ralentir le déclin du couvert arboré urbain.

