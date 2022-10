Des archéologues pensent avoir trouvé la momie de Néfertiti

Quelques semaines après avoir affirmé être sur le point de trouver l’une des découvertes les plus recherchées de l’histoire de l’archéologie, une équipe d’archéologues pense avoir enfin trouvé la momie de la reine égyptienne Néfertiti.

C’est parce que deux momies ont été retrouvées dans la célèbre Vallée des Rois, qui seraient celles d’Anquesenamom, épouse de Toutankhamon, et de sa mère, Néfertiti.

Cependant, pour être sûrs de la trouvaille, les chercheurs s’appuient sur des tests génétiques pour prouver l’identité des momies, d’autant plus qu’il a été très difficile de retrouver les restes.

Pourquoi si longtemps pour retrouver Néfertiti ?

Après la mort de Néfertiti, sa momie a disparu à un moment incertain de notre histoire. Les égyptologues pensent qu’elle a été usurpée de sa tombe pour la vendre comme une antiquité sur le marché noir.

La nouvelle enquête, cependant, suggère que la momie de Néfertiti a été stockée dans les tombes KV21 et KV35 dans la Vallée des Rois.

Maintenant, les tomodensitogrammes qui ont été effectués sur les restes embaumés pourraient apporter un nouvel éclairage sur ses véritables traits du visage.

Jusqu’à présent, 30% de ce qui se trouve sous terre sur le site a été récupéré par les archéologues.

Avec des informations de Fayer Wayer

Les conditions environnementales qui n’existent plus peuvent expliquer le mystère de la pyramide égyptienne

Un article scientifique publié dans la revue PNAS lundi (29) apporte de nouvelles informations sur le mystère entourant la construction des pyramides de Gizeh, en Égypte. Ces forteresses impénétrables et impénétrables, entourées de sable balayé par les vents et d’une métropole tentaculaire, ont été érigées il y a quelque 4 500 ans pour, dans la tradition des anciens Égyptiens, honorer les morts et les conduire au-delà de la vie terrestre. .

Les pyramides de Gizeh ont été construites il y a environ 4 500 ans pour, dans la tradition des anciens Égyptiens, honorer les morts et les conduire au-delà de la vie terrestre (Image : sculpies/)

Comment ces constructions étaient possibles sans la technologie moderne, et avec une précision aussi surprenante, a toujours été une grande question pour les chercheurs. Ils croient que les Égyptiens avaient besoin de bien plus que quelques rampes rudimentaires pour transporter les lourds blocs de pierre et les placer dans la bonne disposition.

La nouvelle approche suggère que des conditions environnementales favorables ont permis la construction des pyramides, avec une ancienne branche du Nil servant de conduit navigable pour le transport de marchandises. Les anses devaient être suffisamment profondes pour maintenir à flot les péniches chargées de rochers.

« Pour construire les pyramides, les tombes et les temples du plateau, il semble que les anciens ingénieurs égyptiens aient profité du Nil et de ses crues annuelles, utilisant un ingénieux système de canaux et de bassins qui formaient un complexe portuaire au pied du plateau de Gizeh, », lit-on dans l’article signé du géographe Hadé Sheisha, de l’université d’Aix-Marseille, en France, et d’un groupe de neuf chercheurs co-auteurs. « Cependant, il y a peu de preuves environnementales sur quand, où et comment ces paysages anciens ont évolué. »

Le carottage effectué lors des travaux d’ingénierie urbaine autour de la ville actuelle de Gizeh a fourni des preuves stratigraphiques de couches rocheuses compatibles avec une ancienne branche du Nil s’étendant vers la base des pyramides de Khufu, Khafre et Menkaure.

Emplacement des noyaux (points rouges) dans la plaine inondable de Gizeh. Image : Sheisha et al., PNAS, 2022

Au moment de leur construction, le nord de l’Égypte était au plus fort d’un changement climatique extrême, avec des inondations qui ravageaient à plusieurs reprises la cité perdue des pyramides, Heit el-Ghurab, qui abritait des travailleurs saisonniers.

Pour cette étude, les chercheurs se sont tournés vers des grains de pollen fossilisés pour brosser un tableau plus détaillé du système fluvial il y a des millénaires. Les grains de pollen peuvent être conservés dans les sédiments anciens et ont été utilisés pour reconstruire les climats passés et les paysages végétaux qui semblent extrêmement différents aujourd’hui.

En extrayant les grains de pollen de cinq carottes forées dans la plaine inondable actuelle de Gizeh à l’est du complexe pyramidal, l’équipe a identifié une abondance de plantes à fleurs ressemblant à de l’herbe qui bordent les rives du Nil et des plantes marécageuses qui poussent dans les environnements riverains des lacs. Selon les chercheurs, cela révèle la présence d’un plan d’eau permanent qui a traversé la plaine inondable de Gizeh et s’est gonflé il y a des milliers d’années.

De là, ils ont retracé la montée et la chute des niveaux d’eau dans la branche de Khufu du Nil à travers 8 000 ans d’histoire égyptienne, reliant leurs résultats à d’autres documents historiques.

« Notre reconstruction de la branche de Khufu améliore la compréhension des paysages fluviaux au moment de la construction du complexe de la pyramide de Gizeh », a déclaré Sheisha. « La branche de Khufu est restée à un niveau d’eau élevé pendant les règnes de Khufu, Khafre et Menkaure, facilitant le transport des matériaux de construction vers le complexe pyramidal de Gizeh. »

Entre les années 1349 à 1338 avant JC, la branche Khufu du Nil a progressivement décliné jusqu’à atteindre les niveaux les plus bas documentés au cours des 8 000 années analysées. Cette goutte est en corrélation avec des marqueurs chimiques sur les dents et les os des momies égyptiennes qui suggèrent un environnement aride, ainsi qu’avec d’autres documents historiques.

Comme pour toutes les études archéologiques, cependant, les plages chronologiques de dates – des règnes des pharaons et des changements environnementaux – peuvent varier. Cependant, en reliant les données environnementales et historiques, l’étude fournit des preuves beaucoup plus directes que lorsque les archéologues recherchaient des fractales perdues – des motifs exquis et auto-répétitifs souvent trouvés dans la nature – pour en déduire que les anciens Égyptiens auraient pu creuser des canaux fluviaux lors de la construction des pyramides.de Dahchour, plus au sud de Gizeh.

Les auteurs de cette étude la plus récente suggèrent que des approches similaires pourraient être utilisées pour reconstruire les anciens paysages aquatiques qui entouraient d’autres complexes pyramidaux égyptiens lorsque ces bâtiments monumentaux ont été construits.

*Common Era (EC) et Before the Common Era (EC) sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ (AD) et Before Christ (BC)

L’image sélectionnée: smith371/

