Des chercheurs découvrent l’origine des sons des aurores boréales

Pendant longtemps, les aurores boréales ont impressionné par leur beauté, étant l’un des spectacles les plus impressionnants de la planète.

De nombreux témoins du phénomène affirment que les aurores ont du son, mais de nombreuses théories ont exclu cette possibilité.

Certains défenseurs de l’existence du son, au début, ne l’ont pas entendu, mais ont progressivement réalisé son existence, apparaissant comme une cascade au loin.

Après tout, le son des aurores boréales existe-t-il ou non ?

Après tant de discussions sur l’existence ou non du son, un groupe de scientifiques de l’Université Aalto en Finlande a découvert l’origine du son, qui, selon eux, provient en réalité des aurores boréales.

On sait que les aurores boréales prennent naissance lorsque des particules transportées par le Soleil entrent en collision avec l’atmosphère terrestre et que notre champ magnétique les dirige vers les pôles, avec les aurores boréales au nord et les australes au sud.

Dans cet esprit, les chercheurs disent que le son des aurores boréales provient de la sensibilité au champ magnétique terrestre. Ils sont allés plus loin et ont créé un modèle qui prédit, avec une efficacité de 90 %, quand le son se produira.

« En utilisant des données géomagnétiques mesurées indépendamment, il est possible de prédire quand les sons des aurores se sont produits dans nos enregistrements avec une précision de 90% », a déclaré l’université dans un communiqué.

C’est-à-dire que lorsque les vents solaires entrent en collision avec le champ magnétique, ils forment non seulement les aurores, mais forment également leur son.

