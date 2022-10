Ouragan Ian : voir les images satellite de la destruction

Ces dernières semaines, l’ouragan Ian a dévasté la Floride et ses environs, provoquant plusieurs catastrophes naturelles et humaines.

En dehors de la Terre, plusieurs images montrent la situation sous un autre angle. Récemment, les astronautes de l’ISS ont surpris la formation de l’ouragan. Désormais, des satellites ont photographié les destructions causées par le phénomène.

Lire la suite:

Les images satellites montrent également des aperçus de récupération, car on peut voir les lumières revenir là où le courant a déjà été rétabli après des pannes généralisées.

Images de la destruction en Floride causée par l’ouragan Ian (Image : Maxar Technologies)

Les satellites d’observation de la Terre exploités par des entreprises privées et des agences gouvernementales jouent un rôle essentiel dans l’évaluation de l’étendue des dégâts, car les satellites peuvent espionner des zones qui peuvent encore être hors de portée des équipes de secours au sol.

Des satellites appartenant à la société américaine Maxar Technologies ont capturé la dévastation le long de la plage de Fort Myers, dans le comté de Lee, sur la côte ouest de la Floride, où des quartiers entiers ont été décimés par la tempête, qui a fait monter le niveau de la mer de plus de 3,7 m au-dessus du niveau normal des marées, selon Nouvelles du ciel.

Début de la reprise dans les zones touchées par l’ouragan Ian (Image : Maxar Technologies)

La comparaison des images avant et après capturées par Ian montre la différence autour de la plage de Fort Myers : le village de pêcheurs autour de la jetée semble complètement détruit par la tempête, tout comme de nombreuses maisons autour de l’avenue principale.

Les images recueillies par le concurrent de Maxar, Planet, montrent un trottoir effondré reliant l’île de Sanibel à la Floride continentale.

Fort Myers avant le passage de l’ouragan Ian (Image : Maxar Technologies)

Des images à basse résolution prises par des satellites exploités par le programme européen de surveillance de l’environnement Copernicus et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont montré un ruissellement d’eau sombre et sale du rivage inondé changeant la couleur du golfe trouble du Mexique.

Dans un témoignage plus optimiste, le satellite NOAA 20 a capturé la vue nocturne de la Floride qui montre le retour des lumières dans de nombreuses régions où le courant a déjà été rétabli à la suite de pannes généralisées après le passage de l’ouragan.

Avec des informations de Space.com

Image en vedette : Maxar Technologies

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !