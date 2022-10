Un impact important a peut-être aidé la Lune à se former plus rapidement, selon de nouvelles simulations ; Regardez

Les scientifiques effectuent des simulations détaillées de supercalculateurs pour fournir une explication alternative à l’origine de la Lune.

Selon des tests effectués par des chercheurs de l’Institut de cosmologie computationnelle de l’Université de Durham, il est possible qu’un impact géant ait mis un corps semblable à la lune en orbite autour de la Terre.

L’équipe de recherche comprenait des scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA et de l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni, et leurs résultats de simulation ont été publiés dans Astrophysical Journal Letters.

Image: Divulgation / Jacob Kegerreis

Les astronomes ont simulé des centaines d’impacts différents, faisant varier l’angle et la vitesse de la collision, ainsi que les masses et les rotations des deux corps en collision dans leur recherche de scénarios pouvant expliquer le système Terre-Lune actuel.

Les calculs sont effectués par la simulation open source SWIFT. Il fonctionne sur COSMA (DiRAC Memory Intensive), qui est installé sur le système informatique haute performance DiRAC et maintenu par l’Université de Durham.

La puissance de traitement élevée de ce supercalculateur a révélé que les simulations à faible résolution peuvent manquer des aspects importants des collisions à grande échelle, permettant aux scientifiques de découvrir des caractéristiques qui n’étaient pas visibles dans les études précédentes.

Ce n’est qu’avec des simulations à haute résolution qu’il a été possible de produire le satellite semblable à la lune, tandis que les détails supplémentaires ont montré à quel point ses couches externes étaient plus riches en matériaux provenant de la Terre.

Si la majeure partie de la Lune s’est formée après ce gros impact, cela pourrait également signifier qu’elle a moins fondu pendant la formation que les théories standard, dans lesquelles la Lune s’est développée avec un disque de débris autour de la Terre.

Selon les détails de la solidification ultérieure, de telles théories pourraient prédire différentes structures internes pour la Lune.

Vincent Eke, co-auteur de l’étude, a déclaré : « Cette théorie de la formation peut aider à expliquer la similitude de la composition isotopique entre les roches lunaires trouvées par la mission Apollo et le manteau terrestre. Il pourrait également y avoir des conséquences observables sur l’épaisseur de la croûte lunaire, ce qui permettrait de mieux définir le type de collision qui s’est produite.

De plus, ils ont découvert que même lorsqu’un satellite passe si près de la Terre qu’il peut être déchiré par les « forces de marée » de la gravité terrestre, le satellite peut non seulement survivre, mais aussi être poussé sur une orbite plus large, à l’abri d’une destruction future. .

Le chercheur principal de l’étude, Jacob Kegerreis, a déclaré : « Cela ouvre une toute nouvelle gamme de points de départ possibles pour l’évolution de la Lune. Nous sommes entrés dans ce projet sans savoir exactement quels seraient les résultats de ces simulations à haute résolution. Ainsi, en plus de la grande révélation que les résolutions standard peuvent donner de mauvaises réponses, il était encore plus excitant que les nouveaux résultats puissent inclure un satellite en orbite ressemblant à la Lune.

On pense que la Lune s’est formée après une collision il y a 4,5 milliards d’années entre la jeune Terre et un objet de la taille de Mars appelé Theia. La plupart des théories créent la Lune par l’accumulation progressive de débris issus de cet impact.

Cependant, cela a été contesté par des mesures de roches lunaires qui montrent que leur composition est similaire à celle du manteau terrestre, alors que l’impact produit des débris qui proviennent principalement de Theia.

Ce scénario satellite immédiat ouvre de nouvelles possibilités pour l’orbite lunaire initiale, ainsi que pour la composition et la structure interne prévues de la Lune.

Les nombreuses missions lunaires à venir comme Artemis devraient révéler de nouveaux indices sur le type d’impact géant qui a conduit à la Lune, qui à son tour nous parlera de l’histoire de la Terre elle-même.

Avec des informations de Phys.org

Image en vedette : Divulgation / Jacob Kegerreis

