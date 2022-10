Seulement 1% des « planètes bleues » sont habitables comme la Terre

Une nouvelle étude a indiqué que les planètes avec des proportions d’eau et de sol semblables à la Terre sont très rares dans l’espace. Les estimations soulignent que seulement 1% des mondes rocheux situés dans les zones habitables des étoiles présentent ces caractéristiques. En revanche, l’enquête a révélé qu’environ 80% des mondes potentiellement habitables sont entièrement dominés par la terre et environ 20% sont des mondes purement océaniques.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont appuyés sur des modèles qui mesurent la relation entre l’eau, le manteau et le recyclage des terres continentales par les plaques tectoniques. Dans une déclaration publiée par le directeur exécutif de l’Institut international des sciences spatiales, Tilman Spohn, il est souligné que la Terre présente un équilibre entre les zones terrestres et l’océan. « Il est tentant de supposer qu’une deuxième Terre serait comme la nôtre, mais nos résultats de modélisation suggèrent que ce n’est pas le cas », indique le communiqué.

Selon les résultats de la recherche, le rapport entre la terre et la mer sur Terre est de 1 à 3. Cependant, sur la plupart des planètes, ces chiffres sont différents. Selon les auteurs, la Terre a atteint ces conditions d’équilibre il y a environ 2,5 milliards d’années. Cependant, ils affirment que même aujourd’hui, de faibles taux de changement se produisent sur Terre, ce qui la rend quelque peu instable.

Spohn a déclaré que « dans le moteur de la plaque tectonique terrestre, la chaleur interne entraîne l’activité géologique, comme les tremblements de terre, les volcans et la construction de montagnes, et entraîne la croissance des continents ». Il existe cependant un processus « régulateur » de cette situation, puisque « l’érosion des sols fait partie d’une série de cycles qui échangent de l’eau entre l’atmosphère et l’intérieur », souligne le chercheur.

Ainsi, les modèles numériques qui montrent l’interaction de ces cycles terrestres mettent en évidence le caractère exceptionnel d’une planète Terre présente dans tout l’espace. En plus des deux aspects traditionnels mentionnés ci-dessus, la production de dioxyde de carbone a également été considérée, ce qui contribue à la formation d’un composé responsable du contrôle du climat d’une planète à long terme.

Les chercheurs ont constaté que même si les planètes terrestres et océaniques pouvaient encore être habitables, leurs formes de vie et leurs climats pouvaient être très différents. Les mondes dominés par l’océan avec moins de 10% de terres seraient probablement chauds, avec des atmosphères humides et des climats tropicaux, tandis que les mondes dominés par la terre avec moins de 30% de leurs surfaces couvertes par l’océan seraient plus frais et plus secs. Sur ces planètes dominées par la terre, les déserts froids s’étendaient sur les masses continentales, et les vastes glaciers et calottes glaciaires seraient courants.

D’autres recherches, cependant, soulignent que plus il y a de terres, plus les températures de surface moyennes sont élevées en général. Ces divergences montrent qu’aucune hypothèse ne peut être complètement écartée.

