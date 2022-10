Voir les visages des habitants de l’époque médiévale recréés en 3D

Plus de 60 ans après la découverte de trois squelettes mystérieux dans une crypte médiévale en Écosse, des chercheurs utilisent la science médico-légale et des technologies de pointe pour recréer les visages de ces personnes au format 3D.

Le projet vise à plonger profondément dans le mode de vie, l’alimentation et la santé des habitants du site où les squelettes ont été trouvés, Whitnon Priory, l’une des premières communautés chrétiennes d’Écosse.

L’équipe de Chris Rynn, un anthropologue médico-légal, utilise une combinaison de technologie et de techniques manuelles pour reconstruire les crânes de trois personnes, un prêtre, une jeune femme et un évêque nommé Walter, qui, selon le National Museum of Scotland, a fait lui si le chef religieux de la communauté en 1209.

modélisation 3D

Sa première étape a été de faire un scan 3D de chaque crâne, puis il a utilisé ses compétences manuelles. « Je ne voulais pas que ces visages ressemblent à des sculptures numériques, alors quand est venu le temps de représenter les muscles, je les ai sculptés dans de la cire, puis j’ai scanné ces modèles de la même manière que j’ai scanné les crânes », explique Rynn. « Je leur ai donné un aspect réaliste en ajoutant des textures photographiques, une technique qui consiste à sélectionner des photographies de différentes personnes qui ressemblent au modèle 3D, puis à projeter ces photographies sur le crâne. »

Reconstitution 3D du visage d’une jeune femme écossaise | Crédit : Chris Rynn.

Enfin, l’anthropologue a utilisé l’intelligence artificielle pour les faire revivre, permettant à ces modèles de bouger, de cligner des yeux et même de sourire.

« Le processus de travail avec les crânes était très intéressant car le crâne du prêtre – l’homme au bec de lièvre – est le plus asymétrique que j’aie jamais rencontré », déclare Rynn. « La jeune femme est la plus symétrique avec laquelle j’ai jamais travaillé. »

« Voir ces trois personnes qui vivaient il y a tant de siècles est une formidable opportunité de comprendre notre histoire et nos ancêtres », déclare Julia Muir-Watt, responsable du développement pour Fiducie Whithorn, le fonds qui a financé le projet. « Il est toujours difficile d’imaginer à quoi ressemblait la vie à l’époque médiévale, et ces reconstitutions sont un moyen brillant de se rapprocher de ces gens de notre passé, de leurs identités, de leur quotidien, de leurs espoirs et de leurs croyances. »

